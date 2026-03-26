Названа средняя цена легкового автомобиля в России

РОМИР: покупатель авто смотрит не столько на бренд, сколько на «зону доступности»

Согласно второй волне исследования САППА РОМИР, проведенной в ноябре–декабре 2025 года, средняя стоимость нового автомобиля в России достигла 2,8 млн рублей.

Рекомендуем В России начались продажи семиместного минивэна Sollers SF1

При этом ценовой разброс между брендами существенен: от 1,37 млн рублей у Lada до 4,5 млн у китайских марок премиум-сегмента.

Самый демократичный сегмент по-прежнему представлен автомобилями Lada, в то время как основную массу в среднем ценовом диапазоне формируют популярные китайские бренды – Geely, Haval, Chery и Changan (2,8–2,9 млн руб.). Верхнюю планку цен удерживают GAC (3,6 млн) и Tank (4,5 млн руб.).

Средняя стоимость нового авто (руб.):

ВАЗ/Lada – 1,374 млн

Omoda – 2,331 млн

Belgee – 2,557 млн

Geely – 2,813 млн

Haval – 2,819 млн

Chery – 2,855 млн

Changan – 2,989 млн

Jaecoo – 3,072 млн

Jetour – 3,086 млн

Exeed – 3,103 млн

GAC – 3,620 млн

Tank – 4,536 млн.

Рынок фактически структурирован вокруг трех ценовых зон – доступной, массовой и премиальной, причем основная доля спроса приходится на диапазон 2,5–3,1 млн рублей.

Как отмечает Людмила Фукова, старший директор по работе с клиентами РОМИР, автомобиль сегодня превратился в сложное финансовое решение. Рынок зафиксировался вокруг нового, более высокого «порога входа», и теперь конкуренция идет не столько между брендами, сколько между ценовыми сегментами.

Покупатель ориентируется, прежде всего, на «зону доступности». В этих условиях производителям и дилерам необходимо точно попадать в ценовые ожидания аудитории и грамотно формировать продуктовые линейки.