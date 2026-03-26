МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиБортжурнал: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Названа средняя цена легкового автомобиля в России

РОМИР: покупатель авто смотрит не столько на бренд, сколько на «зону доступности»

Согласно второй волне исследования САППА РОМИР, проведенной в ноябре–декабре 2025 года, средняя стоимость нового автомобиля в России достигла 2,8 млн рублей.

Рекомендуем
При этом ценовой разброс между брендами существенен: от 1,37 млн рублей у Lada до 4,5 млн у китайских марок премиум-сегмента.

Самый демократичный сегмент по-прежнему представлен автомобилями Lada, в то время как основную массу в среднем ценовом диапазоне формируют популярные китайские бренды – Geely, Haval, Chery и Changan (2,8–2,9 млн руб.). Верхнюю планку цен удерживают GAC (3,6 млн) и Tank (4,5 млн руб.).

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Средняя стоимость нового авто (руб.):

  • ВАЗ/Lada – 1,374 млн
  • Omoda – 2,331 млн
  • Belgee – 2,557 млн
  • Geely – 2,813 млн
  • Haval – 2,819 млн
  • Chery – 2,855 млн
  • Changan – 2,989 млн
  • Jaecoo – 3,072 млн
  • Jetour – 3,086 млн
  • Exeed – 3,103 млн
  • GAC – 3,620 млн
  • Tank – 4,536 млн.

Рынок фактически структурирован вокруг трех ценовых зон – доступной, массовой и премиальной, причем основная доля спроса приходится на диапазон 2,5–3,1 млн рублей.

Рекомендуем
Как отмечает Людмила Фукова, старший директор по работе с клиентами РОМИР, автомобиль сегодня превратился в сложное финансовое решение. Рынок зафиксировался вокруг нового, более высокого «порога входа», и теперь конкуренция идет не столько между брендами, сколько между ценовыми сегментами.

Покупатель ориентируется, прежде всего, на «зону доступности». В этих условиях производителям и дилерам необходимо точно попадать в ценовые ожидания аудитории и грамотно формировать продуктовые линейки.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 12
26.03.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0