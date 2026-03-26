26 марта
Минпромторг предложил изменить правила...
В России предложили не штрафовать за нарушения ПДД бывших владельцев авто после продажи

Депутаты попросили МВД запретить штрафовать автовладельцев после продажи машин

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили запретить автоматическую отправку штрафов бывшему владельцу автомобиля в течение десяти дней после заключения договора купли-продажи. Соответствующее обращение на имя главы МВД Владимира Колокольцева было направлено 25 марта.

По цене айфона: рейтинг самых надежных авто за 250 тысяч рублей

Парламентарии также предлагают закрепить возможность фиксировать факт продажи транспортного средства в день сделки через портал «Госуслуги» или систему МВД. Это позволило бы автоматически приостанавливать направление штрафов предыдущему собственнику с момента подачи уведомления о продаже до завершения процедуры перерегистрации.

Сейчас новый владелец обязан поставить автомобиль на учет в течение десяти дней. В этот период данные в реестрах остаются прежними, поэтому все штрафы с камер фиксации нарушений продолжают приходить на имя того, кто уже продал машину. В результате экс-владельцам нередко приходится оспаривать постановления в судебном или досудебном порядке, что требует времени и дополнительных затрат.

По мнению авторов инициативы, предложенные изменения позволят снизить административную нагрузку на добросовестных граждан и уменьшить количество жалоб и судебных споров.

Ранее «За рулем» сообщал, что глава GWM высказался об антикоррозийной стойкости китайских машин.

Источник:  РИА Новости
Ушакова Ирина
26.03.2026 
