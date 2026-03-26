МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиБортжурнал: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Volga K50 — стали известны отличия от Geely Mongaro

Татьяна Фадеева: Машины Volga получат собственные двигатели, коробки и интерьер

Глава бренда Volga Татьяна Фадеева рассказала, какие отличия получит кроссовер Volga K50 от Geely Monjaro, клоном которого является первенец возрожденной российской марки

По словам Фадеевой, на старте производства локализуются компоненты, которые быстро интегрируются в автомобиль и необходимы клиентам в РФ: шины, диски, стекла, батареи, телематические сервисы и мультимедиа. Однако дальше последуют более серьезные шаги. А именно – будет организовано производство более крупных и ответственных компонентов, а также будут внедряться собственные инженерные решения.

«В будущем автомобили будут отличаться достаточно сильно. Модели будут переработаны с точки зрения экстерьера и интерьера. Появится более комфортный второй ряд сидений, да и в целом интерьер будет модифицирован. Будут переработаны комбинации двигатель-трансмиссия», – сообщила Татьяна Фадеева.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Далее предполагается выход на рынок с полностью обновленной линейкой, имеющей собственную ДНК: «На старте мы заимствуем решения, но дальше на базе этих решений мы создадим и будем развивать собственный модельный ряд. И эта работа уже началась», – отметила глава бренда.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  Авто Mail
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 9
26.03.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Volga K50

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв