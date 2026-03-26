Российские власти поддержали идею постоплаты парковок

Михаил Мишустин поручил проработать механизм постоплаты парковки до лета

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минтрансу до 1 июня проработать предложение фракции «Новые люди» о внедрении в России механизма постоплаты парковок. Соответствующее поручение было дано по итогам отчета Правительства в Госдуме.

Инициатива, предложенная депутатами еще в 2025 году, направлена на то, чтобы избавить водителей от необоснованных штрафов. Как пояснил первый зампред фракции Владислав Даванков, сейчас на оплату парковки отводится от 5 до 15 минут, но из-за сбоев интернета или неблагоприятных погодных условий многие не успевают уложиться в этот срок.

В настоящее время сроки оплаты устанавливаются регионами: в Москве – 5 минут, в Санкт-Петербурге – 15 минут. В большинстве городов действует система предоплаты – водитель вносит деньги сразу через паркомат или приложение. Постоплата предполагает, что рассчитаться за парковку можно будет в течение суток после ее завершения.

Михаил Мишустин поддержал подход с суточным сроком, назвав действующие ограничения «очень неудобными для людей». Он добавил, что нормативная база будет доработана, а законопроект планируется внести в Госдуму в этом году.

В Минтрансе инициативу также оценили положительно. Ожидается, что нововведение поможет стимулировать своевременную оплату и снизить количество несправедливо выписанных штрафов.

