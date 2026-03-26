МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиБортжурнал: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Российские власти поддержали идею постоплаты парковок
26 марта
Российские власти поддержали идею постоплаты парковок
Михаил Мишустин поручил проработать механизм...
Российские власти поддержали идею постоплаты парковок

Михаил Мишустин поручил проработать механизм постоплаты парковки до лета

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минтрансу до 1 июня проработать предложение фракции «Новые люди» о внедрении в России механизма постоплаты парковок. Соответствующее поручение было дано по итогам отчета Правительства в Госдуме.

Рекомендуем
Инициатива, предложенная депутатами еще в 2025 году, направлена на то, чтобы избавить водителей от необоснованных штрафов. Как пояснил первый зампред фракции Владислав Даванков, сейчас на оплату парковки отводится от 5 до 15 минут, но из-за сбоев интернета или неблагоприятных погодных условий многие не успевают уложиться в этот срок.

В настоящее время сроки оплаты устанавливаются регионами: в Москве – 5 минут, в Санкт-Петербурге – 15 минут. В большинстве городов действует система предоплаты – водитель вносит деньги сразу через паркомат или приложение. Постоплата предполагает, что рассчитаться за парковку можно будет в течение суток после ее завершения.

Михаил Мишустин поддержал подход с суточным сроком, назвав действующие ограничения «очень неудобными для людей». Он добавил, что нормативная база будет доработана, а законопроект планируется внести в Госдуму в этом году.

В Минтрансе инициативу также оценили положительно. Ожидается, что нововведение поможет стимулировать своевременную оплату и снизить количество несправедливо выписанных штрафов.

Ранее «За рулем» сообщал, что глава GWM высказался об антикоррозийной стойкости китайских машин.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  сайт Правительства России
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Олег Елков/ТАСС
26.03.2026 
Фото:Олег Елков/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0