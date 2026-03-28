Стали известны интересные подробности о совершенно новом BMW X5

BMW X5 2027 модельного года: дизайн Neue Klasse и 5 вариантов силовых установок

О будущем BMW X5 в сети появилась свежая информация. Судя по всему, премьера кроссовера нового, четвёртого поколения состоится уже в середине 2026 года, хотя на рынок он попадёт только в 2027-м, возможно, как модель 2028 года.

BMW X5 2027
BMW X5 2027

Внешность автомобиля, представленная на детализированных рендерах, созданных на основе шпионских снимков, действительно обещает быть революционной.

Дизайн полностью переосмыслен в духе концепции Neue Klasse. Вместо привычных растянутых решёток радиатора – более вертикальные и выразительные «ноздри». Фары получат совершенно новые Х-образные дневные ходовые огни, а боковины кузова станут заметно чище и глаже, лишившись сложного рельефа нынешней модели. В общем, новый X5 будет гораздо больше похож на свежий седан i3, чем на своего прямого предшественника.

Но главные перемены ждут под капотом, вернее, в их разнообразии. Впервые в истории модели покупателям предложат целых пять принципиально разных вариантов силовых установок. Помимо проверенных бензиновых и дизельных двигателей, в списке значатся подключаемый гибрид (PHEV), полностью электрическая версия и даже модель на водородных топливных элементах.

BMW X5 2027
BMW X5 2027

Среди ожидаемых модификаций – 40, 40 xDrive, 40d xDrive, 50e xDrive, M60 xDrive и M60e xDrive. В линейке традиционных моторов могут фигурировать 2,0-литровый турбированный агрегат и 3,0-литровая рядная шестёрка. А для будущего флагмана X5 M, вероятно, сохранят мощный 4,4-литровый V8 с двойным турбонаддувом.

Полностью электрическая модификация будет называться iX5, и для неё планируют как минимум шесть вариантов исполнения. Базовый iX5 eDrive40, по слухам, получит около 340 лошадиных сил и разгон до первой сотни менее чем за шесть секунд. А топовый iX5 M60 может выдать почти 600 «лошадей», что позволит ему достичь 100 км/ч примерно за четыре секунды.

В салоне же доминировать будет новая мультимедийная система BMW Panoramic iDrive. По сути, она объединит центральный сенсорный экран и очень узкий, но чрезвычайно широкий дисплей, который займёт всю нижнюю часть лобового стекла перед водителем. Система, конечно, будет поддерживать беспроводные интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto.

BMW X5 2027
BMW X5 2027
BMW X5 2027
BMW X5 2027
BMW X5 2027

Источник:  Carscoops
Лежнин Роман
Фото:Carscoops
28.03.2026 
Фото:Carscoops
