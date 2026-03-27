Просторный и технологичный кроссовер за 2 млн рублей вышел на рынок

Китайский автопроизводитель BYD официально рассекретил новый полностью электрический кроссовер Song Ultra EV. Модель уже доступна для заказа в Китае в четырех вариантах комплектации. Цены варьируются от 151 900 до 179 900 юаней, что по текущему курсу составляет примерно 1,8-2,1 миллиона рублей.

Автомобиль предлагается в двух версиях по запасу хода: 620 или 710 километров (по циклу CLTC). Дизайн кроссовера выполнен в минималистичном ключе – отсутствует решетка радиатора, применены скрытые дверные ручки, черные стойки кузова и единая линия задних фонарей. Покупателям доступны шесть вариантов окраски кузова, а завершают образ 19-дюймовые литые диски.

Внутри водителя ждут 10,25-дюймовая цифровая приборка, 15,6-дюймовый тачскрин мультимедиа и 26-дюймовый проекционный дисплей. Передние кресла оснащены вентиляцией, подогревом, массажем и электроприводом. Полезный объем представлен 150-литровым «багажником» под капотом и основным отсеком сзади на 730 литров, который при складывании сидений расширяется до 1659 литров.

Электромобиль приводится в движение задним электромотором мощностью 240 кВт (326 л. с.) или 270 кВт (367 л. с.) при крутящем моменте 305 Нм. Максимальная скорость ограничена на отметке 210 км/ч.

Автономность обеспечивают батареи BYD Short Blade Battery 2.0 емкостью 68,4 или 82,7 кВт·ч. Производитель заявляет высокую скорость зарядки: пополнение с 10% до 70% занимает всего пять минут, а до 97% – около девяти минут.

В базовое оснащение уже входят адаптивная подвеска DiSus-C, семь подушек безопасности и система стабилизации при проколе шины. За доплату предлагается комплекс DiPilot 300 с лидаром и 27 датчиками.

Ранее «За рулем» сообщал, что бренд Tenet Plus выводит на российский рынок новый кроссовер.

Источник:  CarNewsChina
Ушакова Ирина
Фото:CarNewsChina
27.03.2026 
