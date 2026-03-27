АВТОВАЗ запускает подписку на Lada для таксистов и не только. Как отреагирует рынок?

Соколов: подписку на Lada АВТОВАЗ распространит на модели Vesta, Largus и Granta

С весны 2026 года россияне смогут пользоваться автомобилями Lada по ежемесячной подписке, и эта программа будет ориентирована не только на частных водителей, но и на таксопарки.

Первой ласточкой станет седан Vesta, чуть позже к проекту присоединятся и народные модели Largus и Granta. Об этом в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил президент АВТОВАЗа Максим Соколов.

По его словам, услугу планируют сделать максимально удобной для сегмента такси, предложив водителям транспорта выгодные условия долгосрочной аренды.

Стоимость пользования автомобилем составит около 40 тысяч рублей в месяц. В эту сумму уже включены полисы ОСАГО и каско, техническое обслуживание и даже сезонная смена шин, что избавляет арендатора от лишних хлопот. Программа рассчитана на год с возможностью управления машиной тремя водителями и годовым пробегом до 30 тысяч километров.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– В подписке значительную долю того, за что вы платите, занимает сама услуга, то есть вас освобождают от множества головных болей: покупки, последующей продажи, обслуживания, поиска шин, замены шин, оформления страховок и т.д. и т.п. Любая услуга стоит денег. То есть с вас снимают большую часть проблем, но за это нужно платить. Это характерно для любого сервиса подписки. Если помните, в Hyundai такое предлагали, еще кто-то – это тоже всё было весьма недешево.

Может быть, такая история интересна таксисту? Я думаю, да, если он будет эти деньги зарабатывать. Это такая альтернатива аренды машины у таксопарка.

В крупных городах сейчас таксисты – во всяком случае, про столицу могу точно сказать – способны зарабатывать очень приличные деньги. Они эти 40 тысяч вполне потянут. Да еще есть возможность последующего выкупа автомобиля. Аренда машины у таксопарка стоит давно уже больше двух тысяч рублей, сколько это выходит в месяц – легко посчитать. Вот только 30 тыс. км пробега для таксистов маловато. В этой части, думаю, стоит пересмотреть условия.

Физлица, наверное, этим сервисом особенно пользоваться не будут. Или будут те, кому машина нужна на определенный период и кто не хочет заморачиваться.

У нас подписка и прежде не была суперпопулярной. Это такой рынок, который компании начали прощупывать где-то перед самой пандемией и продолжили во время нее. И вот производители до сих пор пытаются его прощупать. Так что рынок сам ответит на этот вопрос.