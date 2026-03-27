Названы лидеры рынка пикапов в России

«Автостат»: продажи новых пикапов в России сократились на четверть

По итогам января-февраля 2026 года в России было реализовано 2684 новых пикапа. Это на 24,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитали эксперты агентства «Автостат» на основе данных АО «ППК» и собственной сегментации. Падение продаж в этом сегменте продолжается уже 13 месяцев подряд – с февраля 2025-го.

Среди марок лидером остается китайский JAC: за два месяца реализовано 414 автомобилей, что составляет 15% рынка. На втором месте – отечественный Sollers (386 шт.). Замыкает тройку американский RAM (375 шт.), который официально в Россию не поставляется, а ввозится по параллельному импорту. Далее следуют УАЗ (351 шт.) и Changan (346 шт.).

В модельном рейтинге первое место сохраняет JAC T9 (392 шт.), но его практически догнал RAM 1500 (375 шт.). Причем, если смотреть результаты помесячно, именно «американец» вышел в лидеры в феврале. В топ-5 также вошли УАЗ Пикап (351 шт.), Changan Hunter Plus (345 шт.) и Great Wall Poer (241 шт.).

Падение спроса на новые пикапы ускорилось – в 2025 году сегмент сократился на 25%, а доля таких автомобилей снизилась с 1,9% до 1,7%.

Changan Hunter Plus
RAM 1500
Great Wall Poer
JAC T9
УАЗ Пикап

Ранее «За рулем» сообщал, что бренд Tenet Plus выводит на российский рынок новый кроссовер.

Источник:  «Автостат»
Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
27.03.2026 
