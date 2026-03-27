Полный привод и «зимний пакет» — озвучены российские цены на новый внедорожник

Российские цены Deepal G318 будут начинаться от 5,65 млн рублей

Deepal G318, первый гибридный внедорожник бренда Changan, официально представлен в России. Собирать машину будут в Калининграде на мощностях «Автотора».

Цены назвали сразу. Базовую комплектацию «Техно» оценили в 5 650 000 рублей, а за топовую «Эверест» попросят ровно шесть миллионов. Обе версии оснащены гибридной силовой установкой последовательного типа. Два электромотора суммарно выдают 439 лошадиных сил, а бензиновый двигатель работает исключительно как генератор для подзарядки батареи. Такой набор, по заявлениям, позволяет разогнаться до 100 км/ч за 6,3 секунды и проехать на одной заправке больше тысячи километров.

По габаритам модель даже превосходит Tank 500: длина составляет 5010 мм, ширина – 1985 мм, а высота – 1895 мм. Дорожный просвет в 240 мм, усиленный кузов и штатная пневмоподвеска сразу намекают на серьёзные внедорожные амбиции. Кстати, машина может буксировать прицеп массой до 1,6 тонны, а на её крышу допустимо грузить до 120 кг.

Версия «Техно» идёт в стандартной поставке с 18-дюймовыми дисками, аудиосистемой на восемь динамиков и рейлингами на крыше. Безопасность обеспечивают восемь подушек. Для покорения бездорожья доступны блокировка заднего дифференциала и так называемый «танковый» разворот. Водитель может выбирать из шести режимов вождения, включая специальные настройки для грязи, песка, снега и даже воды.

Плюс ко всему, базовая комплектация включает полноразмерное запаску, фаркоп и полный зимний пакет. В него входит подогрев сидений, руля, лобового стекла, зеркал и даже форсунок стеклоомывателя.

За дополнительные 350 тысяч рублей покупатель получит 20-дюймовые диски и адаптивную пневмоподвеску Magic Carpet от ZF. В списке опций также значатся электропривод багажника, атмосферная LED-подсветка в салоне и продвинутая аудиосистема с 16 динамиками и усилителем на 720 Вт. Климат-контроль здесь с функцией ионизации, а на крыше установлены рейлинги со встроенными дополнительными фарами.

Салон предлагается в двух цветах – чёрном или коричневом. Кресла оснащены вентиляцией и массажем. Из электронных помощников доступны интеллектуальный круиз-контроль, система предупреждения о движении сзади, а также ассистенты для движения в пробке и смены полосы.

Производство на калининградском «Автоторе» началось ещё в октябре прошлого года, о чём говорят соответствующие таблички на автомобилях. Пока что сборка идёт крупноузловым методом из импортных компонентов, но в будущем локализацию планируют углубить, добавив в Калининграде сварку и окраску кузовов.