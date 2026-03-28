Надежный мотор и классический автомат – достойная иномарка всего за 250 тысяч

Эксперт «За рулем» перечислил сильные и слабые стороны Hyundai Accent с пробегом





Можно ли сейчас купить приличную машину за 250 тысяч рублей? По сути, это цена флагманского смартфона.

Конечно, на вторичке много Жигулей или «японцев» из прошлого века, которые обязательно будут проблемными.

Однако есть на рынке и относительно свежая иномарка за указанную сумму – Hyundai Accent.

Эксперт «За рулем» Александр Виноградов рассказал технические подробности о машине, а также посоветовал наиболее надежную связку агрегатов.

Hyundai Accent

Мнение эксперта

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– Седан Hyundai Accent – когда-то популярный у нас автомобиль, имевший российскую прописку. Сегодня за 250 тысяч рублей можно взять экземпляр 2006-2007 года выпуска.

Практически все автомобили на рынке с атмосферным бензиновым двигателем G4EC рабочим объемом 1,5 л (102 л.с.). Весьма надежный агрегат, и беспокоит он только по мелочам. Например, плавающими оборотами холостого хода. С этим в большинстве случаев придется просто смириться.

Ремень ГРМ требует замены каждые 50 тысяч км, и затягивать с заменой не стоит. При обрыве гнет клапаны. Зазоры в клапанах регулировать не нужно, стоят гидрокомпенсаторы. Но сами они не отличаются большим ресурсом. После 200 тысяч км, скорее всего, потребуют замены.

Пятиступенчатая механика не самая долговечная. Обязательно проверьте четкость переключений – уже после 150 тысяч км растягивается тросовый привод. Также проверьте ее на посторонние шумы. Подшипники редко выхаживают 200 тысяч км.

Классический четырехступенчатый автомат A4AF3 надежнее. Регламент смены масла – каждые 80 000 км, но лучше сократить интервал до 60 тысяч км. Из проблем можно вспомнить довольно нежные подшипники дифференциала, которые очень не любят пробуксовок.

Интерьер Hyundai Accent

