Lada Niva Travel подготовили для самых суровых условий: подробности о доработках

Lada Niva Travel FDX от ателье F-Design  это не просто косметический пакет. По сути, машину переделали, чтобы она могла ехать туда, куда стандартный «Тревел» даже не сунется. Ключевое изменение  внутри трансмиссии. Вместо штатных редукторов поставили другие главные пары, плюс добавили блокировки и переднего, и заднего дифференциалов. В реальности это значит, что колёса теперь почти никогда не будут буксовать впустую, а проходимость выросла очень заметно.

Клиренс тоже увеличили целым комплексом мер, так что машина стала выше и меньше цепляется днищем за кочки и бугры. Внешне это сразу видно по огромным 29-дюймовым шинам с зубастым протектором. Они выглядывают из-под расширенных арок, а по бокам добавили силовые пороги для защиты. Спереди  шноркель для глубоких луж, сзади  фаркоп, а сверху  экспедиционный багажник и дополнительные фары.

Всего доработок насчитали два десятка, и они затронули не только подвеску и внешность, но и салон. Двигатель, правда, трогать не стали  под капотом тот же 1.8-литровый мотор на 90 сил и 153 Ньютон-метра, который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой.

Зато в списке опций появились полезные для путешествий вещи. Можно заказать лебёдку со скрытым креплением, разные органайзеры в багажник и даже в нишу запасного колеса. Для перевозки животных предлагают специальную сетку, а для водителя - подлокотник с ящиком для мелочей. Интересно, что почти все узлы и детали для этого тюнинга - российского производства. Импортными остались только некоторые элементы светотехники, да сами колёсные диски с шинами.

Источник:  Авто Mail
Лежнин Роман
29.03.2026 
