Lada Niva Travel подготовили для самых суровых условий: подробности о доработках

F-Design представила тюнинг-пакет Lada Niva Travel FDX с усиленной трансмиссией

Lada Niva Travel FDX от ателье F-Design – это не просто косметический пакет. По сути, машину переделали, чтобы она могла ехать туда, куда стандартный «Тревел» даже не сунется. Ключевое изменение – внутри трансмиссии. Вместо штатных редукторов поставили другие главные пары, плюс добавили блокировки и переднего, и заднего дифференциалов. В реальности это значит, что колёса теперь почти никогда не будут буксовать впустую, а проходимость выросла очень заметно.

Клиренс тоже увеличили целым комплексом мер, так что машина стала выше и меньше цепляется днищем за кочки и бугры. Внешне это сразу видно по огромным 29-дюймовым шинам с зубастым протектором. Они выглядывают из-под расширенных арок, а по бокам добавили силовые пороги для защиты. Спереди – шноркель для глубоких луж, сзади – фаркоп, а сверху – экспедиционный багажник и дополнительные фары.

Всего доработок насчитали два десятка, и они затронули не только подвеску и внешность, но и салон. Двигатель, правда, трогать не стали – под капотом тот же 1.8-литровый мотор на 90 сил и 153 Ньютон-метра, который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой.

Зато в списке опций появились полезные для путешествий вещи. Можно заказать лебёдку со скрытым креплением, разные органайзеры в багажник и даже в нишу запасного колеса. Для перевозки животных предлагают специальную сетку, а для водителя - подлокотник с ящиком для мелочей. Интересно, что почти все узлы и детали для этого тюнинга - российского производства. Импортными остались только некоторые элементы светотехники, да сами колёсные диски с шинами.