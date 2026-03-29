Легко ли быть самозанятым таксистом: как 100 рублей превращаются в бюрократический квест
29 марта
В Россию вернулся серьезный рамный внедорожник Toyota: известны актуальные цены

Внедорожники Toyota Fortuner из ОАЭ предлагают в РФ с ценами от 4,54 млн рублей

Toyota Fortuner, некогда официально продававшаяся в России, вернулась на рынок, но уже по параллельным каналам. Машины теперь везут из Объединенных Арабских Эмиратов, и самые доступные варианты на дизельном топливе начинаются с отметки в 4,54 миллиона рублей.

Для контекста, это даже дешевле, чем актуальный флагман Haval – рестайлинговый H9 в версиях 2026 года обойдётся минимум в 4,8 млн. Корейский KGM Rexton, даже со скидкой, просит от 5,59 млн, что делает «арабские» Фортунеры заметно более привлекательным предложением в своём сегменте.

Самые низкие цены обнаружились в Тюмени и Владивостоке – 4,54 и 4,55 млн рублей соответственно. За эти деньги предлагается самая простая комплектация. Салон в ней – это микс чёрного пластика и тканевых сидений песочного оттенка, обычный кондиционер вместо климат-контроля и мультируль с пластиковым ободом. Из опций безопасности, как правило, только фронтальные подушки и ABS, хотя мультимедийный экран при этом присутствует.

В Омске за аналогичный автомобиль просят уже 4,61 млн. А вот в Новосибирске за 4,6 млн готовы привезти машину чуть лучше: с кожаной отделкой руля, двухзонным климатом и парой дополнительных опций. Правда, в других городах даже база стоит дороже: в Воронеже – 4,69 млн, а в Твери и Краснодаре версии с климат-контролем и кожей на руле оценили в 4,755 и 4,93 млн соответственно.

Некоторые дилеры предлагают внедорожники из наличия. К примеру, в Красноярске за 4,899 млн продают новый Фортунер с чёрным кожаным салоном, но всё тем же простым кондиционером. Все эти машины, кстати, оснащены одним и тем же силовым агрегатом: дизельным 2,4-литровым мотором на 147 л.с., 6-ступенчатым автоматом и системой полного привода Part-Time, где передний мост подключается жёстко.

Но есть и варианты мощнее. За 5,45 млн в Москве или за 5,95 млн в ингушском Карабулаке можно найти Фортунер с атмосферным бензиновым двигателем 2TR-FE объёмом 2,7 литра и мощностью 166 сил. Апогеем же являются версии с современным дизелем 1GD-FTV на 2,8 литра и 200 л.с. Такой в Грозном стоит 7,399 млн, а в Нижнем Новгороде – ровно 7,5 млн рублей.

Лежнин Роман
Фото:Toyota
29.03.2026 
