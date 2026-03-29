Стало известно, когда камеры начнут фиксировать машины без ОСАГО

Автоматическая фиксация автомобилей без ОСАГО начнётся после октября 2026 года

Автоматизированная система может начать выявлять на дорогах машины, у которых нет действующего полиса ОСАГО, уже осенью этого года, точнее – после октября. Такую информацию предоставило Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД, отвечая на официальный запрос.

Инициатором обращения выступил Евгений Машаров, член комиссии Общественной палаты РФ, которая занимается общественной экспертизой законопроектов. Ведомство проинформировало его о предполагаемых сроках запуска нового функционала.

Пока что камеры фотовидеофиксации, которых по стране уже десятки тысяч, не могут автоматически проверять наличие страховки у проезжающих автомобилей. Хотя технически такая возможность давно обсуждается, на деле для её реализации требуется не только обновление программного обеспечения комплексов, но и настройка надёжного взаимодействия с единой базой данных Российского союза автостраховщиков.

Получается, что водителей без полиса сейчас выявляют в основном в ходе традиционных рейдов инспекторов ДПС.

Внедрение автоматического контроля, по замыслу властей, должно резко увеличить охват и сделать соблюдение закона об обязательном страховании практически повсеместным.