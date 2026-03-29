Легко ли быть самозанятым таксистом: как 100 рублей превращаются в бюрократический квест
29 марта
В Россию вернулся самый популярный кроссовер Skoda: известны актуальные цены

Skoda Kodiaq снова можно купить в России – правда, уже неофициально. На рынок вернулся чешский семиместный кроссовер второго поколения, который раньше славился своим качеством. Сейчас его привозят, в основном, через Казахстан, о чём говорят полная заводская русификация систем и спецификация.

Габариты — больше, цена — ниже: 5 плюсов и 2 особенности Changan CS35 Max

В Санкт-Петербурге, к примеру, за 5 800 000 рублей предлагают машину в топовой комплектации Selection Plus. За эти деньги, куда уже включён утильсбор, покупатель получает практически всё: матричные фары, бесключевой доступ, кожаную отделку с подсветкой, цифровую «приборку», трёхзонный климат-контроль и мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Плюс подогрев и вентиляция кресел, массаж спереди, проекционный дисплей, камеры кругового обзора и 19-дюймовые диски.

Цены, конечно, разнятся от города к городу. В том же Петербурге версия SportLine Plus стоит 5 850 000 рублей. В Оренбурге аналогичный автомобиль оценили в 5,9 млн, а в Москве минимальная цена начинается от 5 927 000 рублей.

Дальше – больше. В Тюмени просят 5 950 000 рублей, в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде – уже 6 050 000. В Перми цена достигает 6.1 млн, в Набережных Челнах – 6 190 000 рублей, а в Самаре переваливает за 6,29 млн. Вообще, по стране в наличии нашли больше сотни таких машин, так что выбор есть.

Почти все эти Kodiaq оснащены одним и тем же мотором – двухлитровым турбобензиновым TSI на 190 лошадиных сил. Коробка передач – семиступенчатый «робот» DSG, привод – полный.

Любопытно, что в Самаре для заказа доступна и дизельная модификация. Там под капотом – двухлитровый турбодизель мощностью 193 л.с., в паре с тем же DSG и полным приводом. Правда, её минимальная цена заметно выше и начинается от 8 490 000 рублей.

Лежнин Роман
Фото:Skoda
29.03.2026 
Отзывы о Skoda Kodiaq (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Skoda Kodiaq  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Вместительный
Недостатки:
1,4 явно не для загородной езды даже на дачу. Хоть и на трассе приемистый.
Комментарий:
Выбор в пользу 2.0 , дизель слишком уж дорог (((
-9