В Россию вернулся самый популярный кроссовер Skoda: известны актуальные цены

Skoda Kodiaq второго поколения вернулся в РФ с ценами от 5,8 млн рублей

Skoda Kodiaq снова можно купить в России – правда, уже неофициально. На рынок вернулся чешский семиместный кроссовер второго поколения, который раньше славился своим качеством. Сейчас его привозят, в основном, через Казахстан, о чём говорят полная заводская русификация систем и спецификация.

Skoda Kodiaq

В Санкт-Петербурге, к примеру, за 5 800 000 рублей предлагают машину в топовой комплектации Selection Plus. За эти деньги, куда уже включён утильсбор, покупатель получает практически всё: матричные фары, бесключевой доступ, кожаную отделку с подсветкой, цифровую «приборку», трёхзонный климат-контроль и мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Плюс подогрев и вентиляция кресел, массаж спереди, проекционный дисплей, камеры кругового обзора и 19-дюймовые диски.

Цены, конечно, разнятся от города к городу. В том же Петербурге версия SportLine Plus стоит 5 850 000 рублей. В Оренбурге аналогичный автомобиль оценили в 5,9 млн, а в Москве минимальная цена начинается от 5 927 000 рублей.

Дальше – больше. В Тюмени просят 5 950 000 рублей, в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде – уже 6 050 000. В Перми цена достигает 6.1 млн, в Набережных Челнах – 6 190 000 рублей, а в Самаре переваливает за 6,29 млн. Вообще, по стране в наличии нашли больше сотни таких машин, так что выбор есть.

Интерьер Skoda Kodiaq

Почти все эти Kodiaq оснащены одним и тем же мотором – двухлитровым турбобензиновым TSI на 190 лошадиных сил. Коробка передач – семиступенчатый «робот» DSG, привод – полный.

Любопытно, что в Самаре для заказа доступна и дизельная модификация. Там под капотом – двухлитровый турбодизель мощностью 193 л.с., в паре с тем же DSG и полным приводом. Правда, её минимальная цена заметно выше и начинается от 8 490 000 рублей.