В России появилась надежная семейная Тойота с очень приятной ценой

В РФ начали ввозить семиместные Toyota Veloz из ОАЭ с ценами от 2,3 млн рублей

Частные импортёры нашли способ удовлетворить спрос на недорогие семейные автомобили, начав поставки семиместных компактвэнов Toyota Veloz из Объединённых Арабских Эмиратов. По данным анализа объявлений, некоторые машины уже можно купить из наличия, а под заказ их привезут примерно за 2,3 миллиона рублей. На фоне цен на другие семиместники это выглядит очень привлекательно.

Toyota Veloz

На самом деле, за такие деньги на рынке просто нет полноценных аналогов. Возьмите, к примеру, Chery Tiggo 8 Pro Max – его минимальная цена начинается от 3,3 млн. Geely Okavango обойдётся почти в 4 миллиона, а новейший минивэн JAC RF8, даже со скидкой, потянет на 4,8 млн рублей. На этом фоне Veloz кажется почти подарком.

Самую низкую цену в 2,3 млн рублей за машину под заказ установили в Новороссийске. За эти деньги предлагают белый автомобиль в комплектации GX. В салоне – отделка из комбинации кожи и замши, кожаный мультируль, светодиодная оптика, климат-контроль и круиз-контроль. Вообще, оснащение для своей цены довольно богатое: электростеклоподъёмники на всех дверях, система бесключевого доступа, камера кругового обзора с парктрониками спереди и сзади, мультимедийный экран и датчики давления в шинах. Из зимних опций – только обогрев зеркал, зато присутствует полный набор систем безопасности вроде ABS, ESP и других.

Интересно, что все новые Veloz, которые сейчас везут в Россию, имеют одинаковую комплектацию. Разница лишь в цене, которая сильно зависит от города. В Омске за машину под заказ просят 2,45 млн, в Новосибирске и Кемерово – 2,5 млн. В Казани цена уже 2,59 млн, в Тюмени – 2,64 млн, а во Владивостоке – 2,675 млн рублей. Причём заказать его можно во множестве городов, от Благовещенска и Якутска до Воронежа и Подмосковья.

Интерьер Toyota Veloz

С готовыми автомобилями в наличии ситуация иная – их совсем немного, и стоят они заметно дороже. В Москве один экземпляр продают за 3,25 млн (в эту сумму уже включены все расходы на доставку и таможню), в Самаре – за 3,314 млн, а в Тюмени и вовсе за 4,249 млн рублей. Видимо, за скорость получения нужно платить существенную надбавку.

С технической точки зрения все эти машины идентичны. Руль у них расположен слева, что привычно для российских водителей. Под капотом – атмосферный бензиновый двигатель объёмом 1,5 литра и мощностью 106 лошадиных сил, который работает в паре с вариатором. Привод – исключительно передний. Производят эти экспортные версии в основном в Индонезии на заводе Toyota-Astra Motor. Отдельные модификации собирают в Малайзии, а гибридные версии – в Таиланде.