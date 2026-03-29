Hyundai обновил свой самый дешевый кроссовер: все изменения

Обновлённый кроссовер Hyundai Exter получил свежую внешность и новые опции

Корейский автопроизводитель Hyundai представил обновлённую версию своего компактного кроссовера Exter. По сути, машина сохранила статус одной из самых доступных на рынке, но при этом обзавелась рядом визуальных и технических новшеств.

Внешние изменения хоть и не радикальны, но заметны. Производитель переработал переднюю часть, установив новую решётку радиатора и обновив дизайн фар. Задние фонари тоже изменились, став тоньше и современнее. В целом, кроссовер выглядит свежее, хотя его узнаваемый силуэт остался прежним.

Внутри салона тоже не обошлось без нововведений. Центральное место по-прежнему занимает мультимедийная система с сенсорным экраном, но теперь она получила обновлённое программное обеспечение и, возможно, более быстрый отклик. Добавились и новые опции для повышения комфорта, хотя базовый набор оснащения остаётся весьма скромным – это же всё-таки самый бюджетный вариант в линейке.

Причём, что важно, несмотря на все эти апгрейды, Exter продолжает позиционироваться как крайне доступная модель. Ценовая политика Hyundai позволяет ему удерживать эту нишу, предлагая городской кроссовер с актуальным дизайном и технологиями за небольшие деньги. Для многих покупателей это может стать решающим аргументом.

Источник:  Carscoops
Лежнин Роман
Фото:Carscoops
29.03.2026 
