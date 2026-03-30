Дешевле 3 млн рублей: в РФ доступен новый кроссовер с простым и надежным мотором
«Хозяин полосы»: кто платит за ремонт в ДТП, когда два ряда сливаются в один
30 марта
«Хозяин полосы»: кто платит за ремонт в ДТП, когда два ряда сливаются в один
Сужение дороги – частая причина аварий в...

«Хозяин полосы»: кто платит за ремонт в ДТП, когда два ряда сливаются в один

Сужение дороги – частая причина аварий в мегаполисах.

Пока одни водители включают поворотник и ждут, пока их пропустят, другие пытаются прорваться, искренне веря в собственную правоту. Эксперты объяснили изданию, Pravda.Ru почему правило «помехи справа» здесь не всегда работает, и кто окажется виноватым в глазах суда.

Сужение дороги обнажает главный конфликт на асфальте: столкновение эго и правил. Как только две полосы превращаются в одну, поток делится на тех, кто уже «дома» (движется прямо), и тех, кто становится «гостем», чья полоса исчезает.

Согласно ПДД, приоритет определен ( пункт 8.4) и не терпит компромиссов: уступает тот, кто меняет траекторию. Если полоса заканчивается, водитель обязан пропустить всех, кто движется прямо без маневрирования. Однако, как отмечает эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселев, в реальности драма разворачивается из-за неверной оценки дистанции и нежелания видеть знаки, выставленные заранее.

Но сухая буква закона работает только до тех пор, пока машины не встали в пробке. В плотном потоке водители переходят на систему «молнии» или «застежки», пропуская друг друга через одного. Юристы предупреждают: хотя инспекторы не штрафуют за взаимную вежливость, в случае аварии суд будет смотреть на разметку и наличие знаков.

«В судах дела о сужениях разбираются сложно, – пояснил юрист по ДТП Олег Зорин. – Часто виноватым признают того, кто не смог доказать, что его полоса не закончилась».

Алексеева Елена
Фото:freepik / freepik
30.03.2026 
Фото:freepik / freepik
