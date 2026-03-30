УАЗ Патриот
30 марта
Обновленный внедорожник Патриот проверили на тяжелом бездорожье
УАЗ рассказал об испытаниях обновленного Патриота

Ульяновский автозавод продолжает испытания обновленного Патриота. Как сообщают «Известия», в пробеговых тестах участвуют два внедорожника, которым предстоит преодолеть по 100 тысяч километров.

Основная цель – оценить эффективность работы нейтрализатора отработавших газов. Каждые 10–15 тысяч километров специалисты лаборатории испытательного центра «Мотор» (Заволжский филиал УАЗ) проводят контрольные замеры уровня токсичности.

Параллельно еще два автомобиля проходят другой комплекс испытаний на такую же дистанцию. Здесь инженеры сосредоточены на надежности ключевых узлов и агрегатов: двигателя, коробки передач и раздаточной коробки. Маршруты испытаний включают участки с самыми сложными дорожными условиями – от разбитых грунтовок и вязких участков до полного бездорожья. По словам инженеров-испытателей, за время тестов нештатных ситуаций зафиксировано не было.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
Ранее, в течение 2025 года и в январе 2026-го, УАЗ проводил калибровочные испытания блока управления двигателем в экстремальных климатических условиях: жара (Элиста), высокогорье (Кисловодск) и низкие температуры (Ульяновск). По итогам этих работ дизельный двигатель с внедренным программным обеспечением получил сертификат соответствия правилам ООН № 83–06 (тип 1), которые регулируют уровень выбросов загрязняющих веществ.

Ранее «За рулем» перечислил самые невыгодные для перепродажи автомобили.

Источник: Авто Mail
Ушакова Ирина
Фото: УАЗ
30.03.2026 
Фото: УАЗ
Отзывы о УАЗ Patriot (453)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
УАЗ Patriot  2017
/ срок владения: 3 - 5 лет
Комментарий:
Первый ремонт Патра у меня случился буквально на второй неделе после покупки, поцарапал ему сзади правый бок об лесную корягу. Не совсем привык еще тогда к его солидным габаритам и налетел на деньги. Но после ремонта поездки на природу не прекратил, для того этот автомобиль и покупал. Багажник позволяет привезти с собой все что нужно для комфортного отдыха вдали от цивилизации. Комплектация машины небогатая, брал самый бюджетный вариант. Всяких там круиз-климат-контролей нет, но мы прекрасно обходимся просто машиной. Печка греет, куда захотим едем, чего надо с собой берем. Мотор надежный, заводится всегда без проблем. Коробка скоростей и раздатка тоже не подводят. Из серьезных ремонтов были замены бронзовых втулок шкворней, передних тормозных колодок и троса ручника (я им умудрился за что-то зацепиться).
+18