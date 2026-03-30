Обновленный внедорожник Патриот проверили на тяжелом бездорожье

УАЗ рассказал об испытаниях обновленного Патриота

Ульяновский автозавод продолжает испытания обновленного Патриота. Как сообщают «Известия», в пробеговых тестах участвуют два внедорожника, которым предстоит преодолеть по 100 тысяч километров.

Основная цель – оценить эффективность работы нейтрализатора отработавших газов. Каждые 10–15 тысяч километров специалисты лаборатории испытательного центра «Мотор» (Заволжский филиал УАЗ) проводят контрольные замеры уровня токсичности.

Параллельно еще два автомобиля проходят другой комплекс испытаний на такую же дистанцию. Здесь инженеры сосредоточены на надежности ключевых узлов и агрегатов: двигателя, коробки передач и раздаточной коробки. Маршруты испытаний включают участки с самыми сложными дорожными условиями – от разбитых грунтовок и вязких участков до полного бездорожья. По словам инженеров-испытателей, за время тестов нештатных ситуаций зафиксировано не было.

Ранее, в течение 2025 года и в январе 2026-го, УАЗ проводил калибровочные испытания блока управления двигателем в экстремальных климатических условиях: жара (Элиста), высокогорье (Кисловодск) и низкие температуры (Ульяновск). По итогам этих работ дизельный двигатель с внедренным программным обеспечением получил сертификат соответствия правилам ООН № 83–06 (тип 1), которые регулируют уровень выбросов загрязняющих веществ.

УАЗ Патриот

Ранее «За рулем» перечислил самые невыгодные для перепродажи автомобили.