Ниве добавили стиля – первые машины уже у дилеров
У дилеров Lada появились внедорожники Niva Legend в новом цвете «Капитан»
Официальные дилеры АВТОВАЗа начали получать внедорожники Niva Legend, окрашенные в насыщенный синий металлик «Капитан».
На опубликованных фото представлена версия Black, цена которой составляет 1 258 000 рублей, пишет источник. Отметим, что металлизированные эмали, применяемые на автомобилях Lada – опция, требующая доплаты в 20 тысяч рублей. Пока «Капитан» официально не введен в гамму цветов кузова для Нивы Legend. Но этот цвет уже применяется на других моделях Lada – в частности, на Весте, Искре и на Ниве Travel.
Что касается последней, машины в колере «Капитан» начали поступать дилерам в конце ноября 2025 года, а уже в начале декабря АВТОВАЗ открыл продажи. Значит, и до официального запуска «капитанской» Нивы Legend остаются считанные дни.
Источник: За рулем / Telegram
30.03.2026
Отзывы о LADA Niva Legend (32)
— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Niva Legend 2013/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
ход по неровной дороге
Недостатки:
много
Комментарий:
полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!
+97