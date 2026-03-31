Мотоциклисты на дорогах: 4 правила, которые спасут жизнь
«Автодор» предупредил мотоциклистов об опасностях в начале сезона
Государственная компания «Автодор» выпустила памятку для мотоциклистов – она напоминает о том, как начать сезон правильно.
- Проверьте техническое состояние мотоцикла.
- Не выезжайте без экипировки – она ваш единственный шанс при ДТП.
- На холодном асфальте «держак» плохой – лучше отложите поездку, если в тени менее +8°C.
- Учитывайте, что за зиму автомобилисты от вас отвыкли!
Последнее правило особенно важно и для тех, кто двигается на четырех колесах: водителям следует чаще смотреть в зеркала заднего вида и не забывать, что с каждым днем байкеров будет становиться все больше.
Всем безопасных дорог!
Источник: Автодор
Фото:freepik / freepik
31.03.2026
