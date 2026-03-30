Надежный японский седан оказался доступнее Лады

В РФ можно приобрести бюджетную Toyota Corolla Axio из Японии

Toyota Corolla Axio, завезенная альтернативным способом компаниями с Дальнего Востока, предлагается там по цене от 1,01 млн рублей, что делает ее прямым конкурентом отечественной Гранте по стоимости, но с иным уровнем оснащения.

Рекомендуем В России начались продажи семиместного минивэна Sollers SF1

Пока за седан Гранта в средней комплектации Комфорт просят более 1,1 миллиона, а за Искру и Весту и того больше, японский седан становится неожиданно выгодной альтернативой.

В базовой версии EX, которую можно получить за указанную сумму, в Corolla Axio предусмотрены светодиодная оптика, бесключевой доступ, запуск двигателя кнопкой, четыре подушки безопасности с шторками, а также передние и задние парктроники.

Единственное, за что покупателям придется доплачивать, – это мультимедиа: в стартовой версии ее нет, а за вариант с экраном цена вырастает до 1,67 млн рублей. При этом в обеих модификациях нет мультифункционального руля и климат-контроля.

Под капотом Короллы надежный 1,5-литровый атмосферный двигатель с распределенным впрыском, работающий в паре с вариатором. Такая связка не только демонстрирует скромный аппетит в 4,5–5,5 литра на сотню, но и славится живучестью: цепь ГРМ, по отзывам владельцев, спокойно выхаживает до 180 тысяч км без вмешательств.