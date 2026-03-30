Надежный японский седан оказался доступнее Лады

В РФ можно приобрести бюджетную Toyota Corolla Axio из Японии

Toyota Corolla Axio, завезенная альтернативным способом компаниями с Дальнего Востока, предлагается там по цене от 1,01 млн рублей, что делает ее прямым конкурентом отечественной Гранте по стоимости, но с иным уровнем оснащения.

Пока за седан Гранта в средней комплектации Комфорт просят более 1,1 миллиона, а за Искру и Весту и того больше, японский седан становится неожиданно выгодной альтернативой.

В базовой версии EX, которую можно получить за указанную сумму, в Corolla Axio предусмотрены светодиодная оптика, бесключевой доступ, запуск двигателя кнопкой, четыре подушки безопасности с шторками, а также передние и задние парктроники.

Единственное, за что покупателям придется доплачивать, – это мультимедиа: в стартовой версии ее нет, а за вариант с экраном цена вырастает до 1,67 млн рублей. При этом в обеих модификациях нет мультифункционального руля и климат-контроля.

Под капотом Короллы надежный 1,5-литровый атмосферный двигатель с распределенным впрыском, работающий в паре с вариатором. Такая связка не только демонстрирует скромный аппетит в 4,5–5,5 литра на сотню, но и славится живучестью: цепь ГРМ, по отзывам владельцев, спокойно выхаживает до 180 тысяч км без вмешательств.

Источник:  «Автоновости дня»
Алексеева Елена
Фото:Toyota
30.03.2026 
Отзывы о Toyota Corolla (6)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Corolla  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Салон, "лицо", "красный металлик специальный" цвет красивый...
Недостатки:
Для меня нет.
Комментарий:
Комплектация Комфорт, выпуск 2020 года, турецкая сборка. Купил за 1400. Навигатора нет - поставил на смартфон зеркало АА - сейчас выводится яндекс-навигатор, фотки, видео, тач-музыка на ГУ. На трассе Сортавала жму 150 на отдельных участках - сидит, как влитая на дорожном полотне. Повороты проходит на ура. Ветер боковой не чувствуется совсем. Заправляю ЭКТО-95 на Лукойле. Руль с так называемым электроприводом - можно пальцем крутить. Шумоизоляция ? Меня устраивает - я же еду, а не сплю в ней. Багажник - нам хватает.. И в магазин, и на природу..Кондиционер работает отлично. Подогрев стекол - тоже. Обзор в зеркалах - отличный. Подогрев сидений и руля - отличный. Расход топлива - общий 9. Соглашусь с автором ниже - авто не для понтов, а сел и поехал.. Я люблю свою Короллу !!! И да - мне 51 год. Стаж - 30 лет.
+41