Skoda Peaq: 600 км хода, три ряда сидений и дебют в середине 2026-го

Skoda рассекретила Peaq: семейный электромобиль с запасом хода до 600 км

Чешский автопроизводитель Skoda превратил ультрасовременный прототип Vision 7S в практичный семейный кроссовер. Это самая крупная модель в электрической линейке бренда.

Skoda Peaq, несмотря на внушительные размеры и дерзкий дизайн, сделан с прицелом на максимальный комфорт для семьи. Автомобиль базируется на платформе MEB и получил самую длинную колесную базу в модельном ряду марки, что позволило оснастить его как просторным пятиместным салоном, так и полноценным семиместным вариантом. В первом случае объем багажного отделения составляет впечатляющие 1010 литров, а во втором – 299 литров при всех установленных сиденьях.

Несмотря на плотный камуфляж, прототип, близкий к серийной версии, уже намекает на более мягкий и сдержанный облик по сравнению с концептом Vision 7S 2022 года: сохранилась фирменная закрытая решетка «Tech-Deck Face» с узкими матричными фарами, но бампер обрел более агрессивные линии.

В салоне – 13,6-дюймовый планшет мультимедиа и огромная панорамная крыша с затемнением по нажатию кнопки.

Начальная версия 60 оснащается электродвигателем, расположенным на задней оси, мощностью 201 л.с., в паре с батареей емкостью 63 кВт·ч, обеспечивающей запас хода более 460 км.

Варианты 90 и 90x используют более крупную батарею емкостью 91 кВт·ч, которая обеспечивает запас хода более 600 км и время зарядки от 10 до 80% менее чем за 28 минут. Модель 90 остается заднеприводной с мощностью 282 л.с., в то время как 90x добавляет систему полного привода с двумя двигателями, выдающую 295 л.с., что позволяет разгоняться с 0 до 100 км/ч за 6,7 секунды.

Производство электрокара будет налажено на заводе Skoda в Млада-Болеслав, Чехия. Когда Peaq появится в середине 2026 года, он составит конкуренцию таким соперникам, как Kia EV9, Hyundai Ioniq 9, Peugeot E-5008 и Volvo EX90.