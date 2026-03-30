30 марта
Toyota откажется от части стандартов качества...
Власти России хотят запретить экспорт бензина
30 марта
Власти России хотят запретить экспорт бензина
Правительство решило ввести полный запрет на...
BMW iX3
30 марта
Новый BMW iX3 для Китая: что о нем известно
BMW опубликовала официальное фото нового...

Skoda Peaq: 600 км хода, три ряда сидений и дебют в середине 2026-го

Skoda рассекретила Peaq: семейный электромобиль с запасом хода до 600 км

Чешский автопроизводитель Skoda превратил ультрасовременный прототип Vision 7S в практичный семейный кроссовер. Это самая крупная модель в электрической линейке бренда.

Skoda представила самую мощную версию Superb: подробности

Skoda Peaq, несмотря на внушительные размеры и дерзкий дизайн, сделан с прицелом на максимальный комфорт для семьи. Автомобиль базируется на платформе MEB и получил самую длинную колесную базу в модельном ряду марки, что позволило оснастить его как просторным пятиместным салоном, так и полноценным семиместным вариантом. В первом случае объем багажного отделения составляет впечатляющие 1010 литров, а во втором – 299 литров при всех установленных сиденьях.

Несмотря на плотный камуфляж, прототип, близкий к серийной версии, уже намекает на более мягкий и сдержанный облик по сравнению с концептом Vision 7S 2022 года: сохранилась фирменная закрытая решетка «Tech-Deck Face» с узкими матричными фарами, но бампер обрел более агрессивные линии.

Не «пустая» база: Geely объявила старт продаж и раскрыла оснащение Monjaro Luxury

В салоне – 13,6-дюймовый планшет мультимедиа и огромная панорамная крыша с затемнением по нажатию кнопки.

Начальная версия 60 оснащается электродвигателем, расположенным на задней оси, мощностью 201 л.с., в паре с батареей емкостью 63 кВт·ч, обеспечивающей запас хода более 460 км.

Варианты 90 и 90x используют более крупную батарею емкостью 91 кВт·ч, которая обеспечивает запас хода более 600 км и время зарядки от 10 до 80% менее чем за 28 минут. Модель 90 остается заднеприводной с мощностью 282 л.с., в то время как 90x добавляет систему полного привода с двумя двигателями, выдающую 295 л.с., что позволяет разгоняться с 0 до 100 км/ч за 6,7 секунды.

Производство электрокара будет налажено на заводе Skoda в Млада-Болеслав, Чехия. Когда Peaq появится в середине 2026 года, он составит конкуренцию таким соперникам, как Kia EV9, Hyundai Ioniq 9, Peugeot E-5008 и Volvo EX90.

Источник:  Carscoops
Алексеева Елена
Фото:Skoda
30.03.2026 
