В России появился новый доступный кроссовер Chevrolet: называем цену

В РФ появились в продаже новые кроссоверы Chevrolet Trax по цене от 2 млн рублей

На российский рынок по каналам параллельного импорта продолжают поставлять Chevrolet Trax – компактный кроссовер, который попадает под льготную ставку утильсбора благодаря двигателю мощностью 137 л. с. Минимальная цена на такие автомобили на площадках объявлений составляет 2 000 000 рублей.

Это делает Trax заметно доступнее многих конкурентов, которые официально представлены в России или недавно покинули рынок. Например, Chery Tiggo 7 Pro Max стоил от 2,61 млн рублей, калужский Tenet T7 – от 2,735 млн рублей, а самый недорогой Geely Cityray оценивается в 2,85 млн рублей.

Чаще всего на Дальнем Востоке предлагают Trax в двух богатых комплектациях – RS и Activ. Во Владивостоке версию RS (Rally Sport) с черным кузовом можно заказать ровно за 2 млн рублей. Внешне такой кроссовер узнаваем по черной решетке радиатора с хромом, красному шильдику «RS», 20-дюймовым легкосплавным дискам и спортивному обвесу. В салоне – руль с усеченным ободом, кожаные сиденья Evotex с красной прострочкой, красные акценты на дефлекторах и логотипы RS на подголовниках.

Исполнение Activ предлагается за 2 030 000 рублей. Оно отличается решеткой с титановым напылением, 18-дюймовыми черными дисками и черными корпусами зеркал. Интерьер отделан кожей, но без красных элементов.

В обоих версиях есть 8-дюймовая цифровая приборка, 11-дюймовый тачскрин мультимедиа, адаптивный круиз-контроль, климат-контроль, комплект систем активной безопасности (автоторможение, удержание в полосе, контроль слепых зон), беспроводная зарядка, бесключевой доступ и «зимний пакет» с обогревом сидений, руля и зеркал.

Существует и более доступная версия 1RS. В Омске ее оценили в 2 380 000 рублей. У нее нет цифровой панели приборов, климат-контроля и большого экрана (диагональ 8 дюймов вместо 11), но сохранились адаптивный круиз, обогревы руля и сидений, беспроводная зарядка и пакет активной безопасности Chevy Safety Assist.

Технически все Trax идентичны: 1,2-литровый трехцилиндровый турбомотор мощностью 137 л. с., классический шестиступенчатый автомат и только передний привод. Кроссоверы второго поколения выпускаются на корейском заводе GM Changwon.

