Обошли Omoda и Tank: продажи этих машин российской сборки выросли в 5,5 раза

Эксперт Целиков: С начала 2026 года на учет встало около 2800 автомобилей Evolute

За первые 13 недель 2026 года в России было зарегистрировано 2866 электромобилей и гибридов Evolute.

Как отметил глава «Автостата» Сергей Целиков, это в 5,5 раза (или на 445%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По итогам прошедшей недели бренд поднялся на 13-е место в общем рейтинге, опередив Omoda, Tank, Exeed и ряд других марок. Более 60 процентов продаж обеспечил гибридный кроссовер Evolute i-Space (1960 шт).

Также хорошо обстоит дело с продажами обновленного электрокара i-Joy (783 шт). Обе модели являются лидерами в своих сегментах российского авторынка (BEV и PHEV).

Помимо этого с начала текущего года продано свыше 100 электрокроссоверов i-Sky. Остальные модели Evolute (I-Jet, I-Pro и I-Van) продаются по остаточному принципу.

