Мишустин поручил проработать вопрос постоплаты парковок. Таксисты обосновали нововведение

Таксисты: платная парковка – услуга, а не наказание, поэтому нужна постоплата

Премьер-министр Михаил Мишустин недавно поручил Минтрансу разработать механизм постоплаты парковок, поддержав ранее выдвинутую инициативу.

Речь идет о внедрении системы, аналогичной той, что уже действует на платных трассах: услугу можно оплачивать в течение 48 часов через личный кабинет, избавившись от необходимости постоянных авансовых платежей.

В Национальной ассоциации таксопарков (с этой повесткой организация выходила на заседании в Мосгордуме) пояснили корреспонденту «За рулем», что такой подход полезен и бизнесу: он не только снизит административную нагрузку, но и сделает систему справедливее.

Модель постоплаты уже используется

Эксперты напоминают, что государство уже успешно использует модель постоплаты в других сферах: например, согласно ч. 10 ст. 27.13 КоАП РФ, услуги эвакуатора и штрафстоянки оплачиваются после возврата автомобиля, а срок может достигать 30–60 дней в зависимости от региона.

Таким образом, государство уже применяет модель постоплаты в отношении более чувствительных и затратных услуг, чем парковка.

«Поскольку платная парковка является услугой, а не наказанием, требование предоплаты для компаний, особенно в такси, где машины используются непрерывно, создает избыточную административную нагрузку и повышает операционные издержки бизнес», - говорится в письме, поступившем в «За рулем».

Внедрение нового порядка должно не только упростить расчеты для перевозчиков, но и повысить собираемость платежей за счет прозрачной и удобной системы. Кроме того, в Ассоциации предлагают проработать вопрос о переносе ответственности за оплату непосредственно на водителя, в случаях, когда именно он принимает решение о парковке и фактически пользуется услугой.

Алексеева Елена
Фото:Александр Манзюк/ТАСС
30.03.2026 
