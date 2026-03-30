Новый BMW iX3 для Китая: что о нем известно

BMW опубликовала официальное фото нового кроссовера iX3 для Китая

BMW рассекретила внешность нового электрического кроссовера iX3 , который будет выпускаться в Китае. Официальная премьера модели запланирована на Пекинский автосалон в апреле 2026 года, а старт продаж – на первую половину года.

BMW iX3

Главная особенность китайской версии – удлиненная колесная база: она достигает 3005 мм, тогда как у глобальной модели этот показатель составляет 2895 мм (габариты последней: длина 4780 мм, ширина 1895 мм, высота 1635 мм).

Дизайн iX3 Long Wheelbase во многом повторяет глобальную версию, но имеет ряд уникальных черт. Среди них – дневные ходовые огни «Digital Angel Wing» и трехмерная светящаяся решетка радиатора «3D Luminous Grille». На корме размещены шильдики «Brilliance BMW» и «iX350L», указывающие на локальную сборку на совместном предприятии. Камера заднего вида интегрирована в спойлер на крыше.

BMW iX3

Интерьер выполнен в актуальной дизайн-философии BMW. Для китайского рынка компания совместно с Alibaba разработала специальную технологию на основе большой языковой модели. Система получила интеграцию с AI-моделями DeepSeek, поддерживает экосистему HarmonyOS и сервисы Huawei HiCar.

BMW iX3

Рекомендуем Новый кроссовер BMW удивил дизайном и технологиями

Технические характеристики впечатляют: два электродвигателя (передний и задний) выдают суммарные 345 кВт (463 л. с.) и 645 Нм крутящего момента. Разгон с 0 до 100 км/ч занимает 4,9 секунды. Литий-железо-фосфатный аккумулятор емкостью 108 кВт·ч обеспечивает запас хода более 900 км при заявленном энергопотреблении 15,1 кВт·ч на 100 км. Благодаря технологии быстрой зарядки можно восполнить 427 км пробега всего за 10 минут.

Ранее «За рулем» перечислил самые невыгодные для перепродажи автомобили.