Власти России хотят запретить экспорт бензина

Правительство решило ввести полный запрет на экспорт бензина с 1 апреля

Правительство дало поручение Минэнерго разработать проект постановления, который запретит экспорт бензина с 1 апреля 2026 года. Решение было анонсировано по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака, посвященного ситуации с топливом. Главные цели – сдержать рост цен и гарантировать приоритетное снабжение внутреннего рынка.

Напомним, что временный запрет на экспорт бензина уже вводился в сентябре 2025 года. Его дважды продлевали, однако в конце января 2026 года ограничения сняли для крупных производителей топлива. Для трейдеров, нефтебаз и небольших НПЗ (мощностью менее 1 млн тонн в год) запрет планировалось сохранить до 31 июля 2026 года.

Несмотря на действовавшие ограничения, в марте биржевые цены на топливо начали активно расти. Согласно данным Петербургской биржи по европейской части России, стоимость бензина АИ-92 и АИ-95 за период с 1 по 27 марта увеличилась на 11%.

Ситуация усугубляется ростом акцизов с 1 января 2026 года. Акциз на бензин пятого класса повысился с 17 088 до 17 959 рублей за тонну, на дизельное топливо – с 12 120 до 12 738 рублей за тонну. В 2027 году акцизы вырастут еще на 4% (бензин – до 18 677 руб./т, дизель – до 13 248 руб./т), а в 2028 году – до 19 424 и 13 778 руб./т соответственно.

