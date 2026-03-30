#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Власти России хотят запретить экспорт бензина
30 марта
Власти России хотят запретить экспорт бензина
Правительство решило ввести полный запрет на...
Власти России хотят запретить экспорт бензина

Правительство решило ввести полный запрет на экспорт бензина с 1 апреля

Правительство дало поручение Минэнерго разработать проект постановления, который запретит экспорт бензина с 1 апреля 2026 года. Решение было анонсировано по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака, посвященного ситуации с топливом. Главные цели – сдержать рост цен и гарантировать приоритетное снабжение внутреннего рынка.

Напомним, что временный запрет на экспорт бензина уже вводился в сентябре 2025 года. Его дважды продлевали, однако в конце января 2026 года ограничения сняли для крупных производителей топлива. Для трейдеров, нефтебаз и небольших НПЗ (мощностью менее 1 млн тонн в год) запрет планировалось сохранить до 31 июля 2026 года.

Несмотря на действовавшие ограничения, в марте биржевые цены на топливо начали активно расти. Согласно данным Петербургской биржи по европейской части России, стоимость бензина АИ-92 и АИ-95 за период с 1 по 27 марта увеличилась на 11%.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Ситуация усугубляется ростом акцизов с 1 января 2026 года. Акциз на бензин пятого класса повысился с 17 088 до 17 959 рублей за тонну, на дизельное топливо – с 12 120 до 12 738 рублей за тонну. В 2027 году акцизы вырастут еще на 4% (бензин – до 18 677 руб./т, дизель – до 13 248 руб./т), а в 2028 году – до 19 424 и 13 778 руб./т соответственно.

Источник:  Пресс-служба правительства РФ
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:freepik / pvproductions
30.03.2026 
Фото:freepik / pvproductions
Поделиться:
Оцените материал:
0