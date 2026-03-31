Стало известно, сколько автомобилей Jeland смогут выпускать в Петербурге
Стало известно, сколько автомобилей Jeland смогут выпускать в Петербурге

Петербургский завод Jeland выйдет на мощность 100 тысяч автомобилей в год

Проектная мощность нового автомобильного завода в Санкт-Петербурге, где будут выпускать машины под российской маркой Jeland, составит до 100 тысяч машин в год.

Предприятие расположено в петербургских Шушарах, на бывшей площадке корпорации GM. Подготовка к серийному выпуску легковых автомобилей уже переходит в завершающую стадию.

Напомним, губернатору Александру Беглову на прошлой неделе представили прототипы будущих моделей нового российского бренда.

На площадке сварены первые кузова автомобилей Jeland. Параллельно идут активные пуско-наладочные работы в цехе окраски – этот технологический процесс стартует в ближайшие дни и станет важнейшим этапом перед запуском производства полного цикла. Именно после его завершения завод сможет выйти на заявленные 100 тысяч автомобилей в год.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Сварочный цех предприятия создавался практически с нуля. Он оснащен 120 промышленными роботами и современными системами контроля качества, что делает производство высокоавтоматизированным. Проект реализуется совместными усилиями российского бизнеса, правительства Петербурга, федерального центра и зарубежных партнеров.

Ранее сообщалось, что первой моделью, которая пойдёт в серию, станет автомобиль на базе Jaecoo J8. На российском рынке он будет продаваться под именем Jeland VT8.

Источник:  ПРАЙМ
Алексеева Елена
Фото:Администрация Санкт‑Петербурга
31.03.2026 
