#
>
Специалисты назвали симптомы «уставшего» аккумулятора
Несколько золотых правил, которые продлят жизнь шинам вашего автомобиля

Эксперты назвали простые действия, продлевающие ресурс шин на тысячи километров

Многие водители воспринимают шины как нечто само собой разумеющееся – пока не случается экстренное торможение в дождь или аквапланирование на мокрой трассе.

Между тем проблемы с шинами развиваются почти незаметно, постепенно, а затем проявляются внезапно и в самый неподходящий момент.

Первое и главное правило – проверять давление следует только на холодную, утром или после нескольких часов стоянки. При движении шины нагреваются, давление внутри них повышается, и проверка на заправке после долгой поездки регулярно показывает заниженные значения.

Не менее важно учитывать сезонные перепады температур. Зимой давление падает, летом – растет. Если зимой вы подкачали шины чуть сильнее нормы, с наступлением тепла рискуете оказаться в зоне перекачки, что ухудшает сцепление и ускоряет износ центральной части протектора.

Полагаться только на систему TPMS не стоит – она предупреждает лишь о критическом падении давления, а не о норме. Опытные автомобилисты советуют раз в месяц проверять показания вручную с помощью манометра.

Проверить износ протектора можно обычной монетой. Вставьте двухрублевую монету в канавку рисунком вниз – если рельеф почти сравнялся с краем монеты, шину пора менять.

Переставлять шины местами рекомендуется каждые 15–20 тысяч километров. Ротация между осями помогает выровнять износ и заметно продлить ресурс комплекта.

При этом возраст шин тоже имеет значение. Даже если протектор выглядит прилично, резина со временем теряет эластичность под воздействием ультрафиолета и перепадов температур. Большинство производителей рекомендуют замену через 6–10 лет после даты производства.

При покупке новых шин лучше избегать смешения разных типов протектора на одном автомобиле. На полноприводных машинах существенная разница в износе шин может перегрузить раздаточную коробку и дифференциалы.

На вибрации и посторонние звуки во время движения тоже стоит обращать внимание. Дребезжание, стуки или виляние руля часто сигнализируют о проблемах с колесами, балансировкой или подвеской.

Что касается ремонта – небольшие проколы в зоне протектора еще можно заделать, но повреждения боковины, грыжи и глубокие порезы требуют полной замены, экономия на безопасности здесь неуместна.

Источник:  Авто Mail
Алексеева Елена
Фото:freepik / standert
31.03.2026 
