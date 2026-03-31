В Россию привезли крутой пикап-внедорожник – подробности

Внедорожный пикап BAW 212 P01 проходит сертификацию по правилам ЕАЭС

Российский дистрибьютор BAW ввез в Россию первый экземпляр пикапа 212 P01, созданного на базе внедорожника 212 T01.

Как утверждает источник, разместивший фото машины на автовозе, этот экземпляр будет использоваться для прохождения сертификации по регламенту стран ЕАЭС. После получения сертификата модификацию можно будет продавать на территории России, Казахстана, Белоруссии, Армении и Киргизии. По ранее озвученным планам, запуск пикапа 212 P01 должен состояться в России в первой половине 2026 года.

Напомним, в январе BAW объявил, что дизель линейки 212 для РФ будет дефорсирован с 170 до 156 л.с. и потому базовый внедорожник в дизельном варианте (есть и бензиновый на 218 л.с.) станет дешевле на 800 тысяч рублей. А в марте стало известно, что кузова внедорожников и пикапов в российской версии получат оцинковку.