МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Mercedes готовит презентацию сразу трех новинок: что об этом известно

Mercedes-Benz представит новые кроссоверы GLS, GLE и GLE Coupe 31 марта

Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz анонсировал премьеру трех моделей, которая состоится 31 марта. Речь идет о кроссоверах GLS, GLE и GLE Coupe. Об этом сообщила пресс-служба бренда.

Нынешние поколения этих автомобилей впервые представили еще в 2018–2019 годах. В 2023 году все три модели подверглись обновлению (рестайлингу). На данный момент именно эти обновленные версии второго поколения остаются актуальными.

В России приобрести GLS, GLE и GLE Coupe можно через параллельный импорт. Ориентировочные цены: новый GLE – от 10,5 млн рублей, GLE Coupe – от 10,6 млн рублей, GLS – от 15,5 млн рублей.

Какие еще новинки готовит Mercedes-Benz

В феврале компания объявила о планах выпустить до конца 2026 года 16 новых моделей, а в 2027-м – еще столько же. В этот перечень вошли и упомянутые GLS, GLE и GLE Coupe. Среди других ожидаемых новинок:

  • G-Class Cabriolet или AMG-версия;
  • обновленные EQS и EQS SUV;
  • электрический суперседан AMG (фактически на смену GT 4-Door Coupe);
  • рестайлинговые седан и универсал C-Class;
  • первый полностью электрический C-Class (C-Class EV);
  • GLA нового поколения, включая электрическую модификацию с технологией EQ.

Ранее «За рулем» сообщал, что Toyota откажется от части стандартов качества при производстве машин.

Источник:  Mercedes-Benz
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Mercedes-Benz
Количество просмотров 10
31.03.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0