Китайский автогигант массово сокращает рабочих для снижения стоимости машин

BYD уволила 100 тысяч сотрудников на фоне ценовой войны и роста эффективности

Китайский автопроизводитель BYD сократил штат на 100 тысяч человек. По итогам 2025 года численность сотрудников компании снизилась до 870 тысяч, что примерно на 100 тысяч (или около 10%) меньше, чем годом ранее. В BYD объяснили массовые увольнения реструктуризацией, стремлением повысить эффективность работы и оптимизировать издержки.

Сокращения происходят на фоне общего тренда: автопроизводители делают ставку на операционную эффективность как на следующий этап конкуренции на рынке электромобилей. По логике китайских промышленников, чем выше эффективность, тем более доступными и одновременно технологичными становятся выпускаемые машины.

Что касается финансовых результатов BYD, чистая прибыль компании за 2025 год составила 326,2 млрд юаней (45,6 млрд долларов США) – это на 19% меньше, чем годом ранее. Снижение связано с ценовым давлением на внутреннем рынке электромобилей и продолжающимися инвестициями: BYD сохранил расходы на НИОКР на уровне 634 млрд юаней.

