Китайский автогигант массово сокращает рабочих для снижения стоимости машин
Китайский автопроизводитель BYD сократил штат на 100 тысяч человек. По итогам 2025 года численность сотрудников компании снизилась до 870 тысяч, что примерно на 100 тысяч (или около 10%) меньше, чем годом ранее. В BYD объяснили массовые увольнения реструктуризацией, стремлением повысить эффективность работы и оптимизировать издержки.
Сокращения происходят на фоне общего тренда: автопроизводители делают ставку на операционную эффективность как на следующий этап конкуренции на рынке электромобилей. По логике китайских промышленников, чем выше эффективность, тем более доступными и одновременно технологичными становятся выпускаемые машины.
Что касается финансовых результатов BYD, чистая прибыль компании за 2025 год составила 326,2 млрд юаней (45,6 млрд долларов США) – это на 19% меньше, чем годом ранее. Снижение связано с ценовым давлением на внутреннем рынке электромобилей и продолжающимися инвестициями: BYD сохранил расходы на НИОКР на уровне 634 млрд юаней.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте