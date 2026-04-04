Интересный городской кроссовер Hyundai привезли в Россию с приятной ценой

Кроссоверы Hyundai Casper продаются в России с ценами от 1,58 млн рублей

На российском рынке теперь можно купить компактный кроссовер Hyundai Casper, правда, пока только под заказ. Машину штучно привозят из Южной Кореи, а начальная цена составляет 1 577 000 рублей. Для сравнения, на родине модель стоит примерно столько же, сколько у нас LADA Granta.

Hyundai Casper

Что интересно, с таким ценником Casper оказывается выгоднее не только похожих китайских моделей, но и их российских аналогов. К примеру, компактный Tenet T4 оценивается минимум в 2 039 000 рублей, Jaecoo J6 – от 2,29 млн, а Belgee X50+ – не меньше 2,32 млн рублей. Получается, корейский новичок задает серьёзную конкуренцию.

Объявления о продаже найдены в Омске и Находке. За базовую сумму в 1,58 млн рублей предлагают зелёный экземпляр на легкосплавных дисках или белый со стальными дисками и пластиковыми колпаками. При этом оба автомобиля имеют довольно богатое оснащение: тканевый салон, мультируль с кожей, цифровую приборную панель и мультимедийную систему с Apple CarPlay и Android Auto. В список опций также входят климат-контроль, датчики давления в шинах, камера заднего вида с парктрониками, круиз-контроль и система удержания в полосе.

Интерьер Hyundai Casper

Более дорогие версии уже предлагают салон из эко-кожи. В Находке такой Casper с чёрной отделкой оценили в 1,87 млн рублей, а во Владивостоке за аналогичный, но со светлой кожей, просят от 2,1 до 2,435 млн. Цены, понятное дело, плавают в зависимости от продавца и конкретных деталей комплектации.

Пока что лишь один дилер в Новосибирске предлагает кроссовер сразу со склада, запрашивая за него 2 390 000 рублей. Это ярко-синяя машина, в оснащении которой значатся семь подушек безопасности, камера, климат-контроль, подогрев и вентиляция передних сидений, подогрев руля, атмосферная подсветка и зеркала с датчиками «слепых» зон.

Под капотом у большинства предложений – знакомый по Kia Picanto 1,0-литровый турбомотор T-GDI на 100 лошадиных сил в паре с четырёхступенчатым автоматом. Исключение – два автомобиля: базовый из Омска и один из владивостокских вариантов за 2,425 млн рублей. Они оснащены 76-сильным атмосферным двигателем того же объёма, но тоже с четырёхступенчатой автоматической коробкой.