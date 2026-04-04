Надежный и экономичный седан Toyota по цене Гранты начали продавать в России

Toyota Corolla Axio предлагаются в России с ценами от 1,01 млн рублей

Японский седан Toyota Corolla Axio теперь доступен для заказа через российских дилеров. Компания из Владивостока готова привезти новую машину минимум за 1 010 000 рублей. Для сравнения, базовая LADA Granta в комплектации Comfort обойдётся почти на сотню тысяч дороже, а цены на Iskra начинаются от 1,277 млн.

Toyota Corolla Axio

За указанную сумму покупатель получит Corolla Axio в версии EX. В список оборудования входят тканевая отделка салона, кондиционер, светодиодная оптика с датчиком освещённости и подогрев заднего стекла. Машина оснащена беключевым доступом и кнопкой запуска двигателя, электростеклоподъёмниками на всех дверях, а также парктрониками спереди и сзади. Безопасность обеспечивают четыре подушки безопасности со шторками и стандартный набор систем вроде ABS и ESP.

Интерьер Toyota Corolla Axio

Правда, мультимедийный экран в этой комплектации не предусмотрен. Зато он есть у другого предложения от владивостокского дилера, который оценивает аналогичный седан уже в 1 669 222 рубля. Оба автомобиля лишены таких популярных опций, как мультифункциональный руль и климат-контроль, что для многих может стать серьёзным минусом.

Под капотом в обоих случаях – один и тот же силовой агрегат: бензиновый 1,5-литровый двигатель 2NR-FKE, работающий по циклу Аткинсона. Этот мотор с цепным приводом ГРМ, по отзывам владельцев, способен без проблем пройти от 150 до 180 тысяч километров. В паре с вариатором он демонстрирует впечатляющую топливную экономичность, расходуя в смешанном цикле всего около 4,5-5,5 литра на сотню.