Как повышают надежность и долговечность автомобилей Лада: ответ производителя

АВТОВАЗ рассказал, как тестирует материалы и кузова автомобилей Lada

АВТОВАЗ раскрыл подробности того, как проверяет материалы и кузовные детали для автомобилей Lada, уделяя особое внимание устойчивости к коррозии, износу и длительным нагрузкам. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале компании «Поладим с Lada».

Одной из ключевых задач инженеры называют отказ от необходимости доработок уже после покупки машины. Как подчеркивают на заводе, теперь защита, комфорт и эргономика закладываются в автомобиль еще на этапе производства.

Для оценки долговечности материалов работает специализированная лаборатория, где имитируются различные условия эксплуатации. В частности, испытывается устойчивость обивки сидений к трению об одежду с жесткими швами и металлическими деталями. Это позволяет прогнозировать сохранение внешнего вида салона на протяжении нескольких лет.

Особое внимание уделяется антикоррозионной стойкости кузова. Как пояснили в компании, в скрытые полости еще в процессе сборки закачивается восково-масляный состав, а также применяются детали с цинковым покрытием. Это помогает металлу эффективно противостоять воздействию влаги, реагентов и других агрессивных факторов.

Кроме того, АВТОВАЗ регулярно совершенствует не только методики тестирования, но и оснащение моделей. В компании отмечают, что если раньше наличие магнитолы было поводом для гордости, то сегодня на конвейер устанавливаются аудиосистемы в широком диапазоне: от простого радиоприемника до 10-дюймового мультимедийного экрана. Сигнализация, иммобилайзер, центральный замок и дистанционный запуск двигателя также вошли в число штатных опций.

На ряде моделей появились и цифровые сервисы. К примеру, Lada Iskra оснащается телематической системой, которая позволяет владельцу отслеживать параметры автомобиля через приложение на смартфоне.

Не обходится и без механических испытаний. На стендах заводчане имитируют интенсивное открывание и закрывание дверей, капота и крышки багажника, а также проверяют устойчивость элементов кузова к ветровым нагрузкам. Это позволяет гарантировать надежность конструкций еще до старта серийного производства.

