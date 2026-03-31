В России начали делать новые коробки передач для коммерческих автомобилей

«Соллерс» наладил выпуск новых коробок передач для автомобилей SF5 и SF7

Компания «Соллерс» объявила о старте производства новых модификаций механических коробок передач, предназначенных для автомобилей SF5 и SF7. Выпуск организован на мощностях «Соллерс Производство трансмиссий», который базируется на индустриальной площадке Заволжского моторного завода (ЗМЗ).

Как пояснили в пресс-службе, новые агрегаты представляют собой развитие базовых версий 6-ступенчатых МКП, серийное производство которых началось в 2024 году при поддержке Фонда развития промышленности. Расширение модельного ряда стало возможным благодаря гибкости производственной линии и возможности ее быстрой переналадки.

В настоящее время предприятие выпускает 6-ступенчатую механику для линейки легких коммерческих автомобилей и пикапов Sollers, а также для модели УАЗ Профи. Кроме того, на мощностях «Соллерс Производство трансмиссий» уже производится электромеханическая раздаточная коробка для пикапов Sollers.

Важно, что литье и механическая обработка картеров коробок передач также локализованы на заволжской площадке. Эти работы выполняет литейный завод «РосАЛит», входящий в группу «Соллерс».

Sollers SF5

Суммарный объем инвестиций в развитие индустриальной площадки ЗМЗ с 2023 года превысил 3 млрд рублей. В эту сумму вошли затраты на организацию производства силовых агрегатов, трансмиссий, а также реализацию литейных проектов.

Sollers SF7

«За рулем» можно читать в ВКонтакте