Простота и надежность: на российский рынок вышел новый недорогой пикап

В РФ появится пикап Foton Tunland G7 c бензиновым мотором и МКП

В России начался прием заказов на новую версию пикапа Foton Tunland G7. Как сообщили 31 марта в компании-дистрибьюторе «МБ РУС», главное отличие модификации – бензиновый двигатель в сочетании с механической коробкой передач.

Foton Tunland G7

Автомобиль оснащается 2,4-литровым бензиновым мотором мощностью 211 л. с., максимальный крутящий момент составляет 340 Нм. Шестиступенчатая механическая трансмиссия, по заявлению производителя, рассчитана на интенсивную эксплуатацию как в городских условиях, так и на бездорожье.

Стоимость новой версии стартует от 3,2 млн рублей. Согласно прайс-листу на официальном сайте марки, в линейке Tunland G7 также представлены другие модификации:

дизельная версия мощностью 162 л. с. – от 2,9 млн рублей;

бензиновая версия с 2,0-литровым двигателем (238 л. с.) – от 3,25 млн рублей.

Обе комплектации оснащаются 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

