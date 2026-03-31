Простота и надежность: на российский рынок вышел новый недорогой пикап

В РФ появится пикап Foton Tunland G7 c бензиновым мотором и МКП

В России начался прием заказов на новую версию пикапа Foton  Tunland G7. Как сообщили 31 марта в компании-дистрибьюторе «МБ РУС», главное отличие модификации – бензиновый двигатель в сочетании с механической коробкой передач.

Автомобиль оснащается 2,4-литровым бензиновым мотором мощностью 211 л. с., максимальный крутящий момент составляет 340 Нм. Шестиступенчатая механическая трансмиссия, по заявлению производителя, рассчитана на интенсивную эксплуатацию как в городских условиях, так и на бездорожье.

Стоимость новой версии стартует от 3,2 млн рублей. Согласно прайс-листу на официальном сайте марки, в линейке Tunland G7 также представлены другие модификации:

  • дизельная версия мощностью 162 л. с. – от 2,9 млн рублей;
  • бензиновая версия с 2,0-литровым двигателем (238 л. с.) – от 3,25 млн рублей.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Обе комплектации оснащаются 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Ранее «За рулем» сообщал , что Toyota откажется от части стандартов качества при производстве машин.

Источник:  Пресс-служба компании-дистрибьютора «МБ РУС»
Ушакова Ирина
Фото:Пресс-служба компании-дистрибьютора «МБ РУС»
31.03.2026 
