Как выбрать качественные летние шины: ценные советы эксперта
5 апреля
Как выбрать качественные летние шины: ценные советы эксперта
Эксперт Тимашов рассказал, на что обратить...
Интерьер Chery Tiggo 9
5 апреля
Chery представила крупный кроссовер с надежным мотором и богатым оснащением
Появились подробности об интерьере обновленного...
Suzuki S-Presso
5 апреля
В России стартовали продажи нового японского внедорожника дешевле УАЗа и Нивы
Новый Suzuki S-Presso появился в продаже в...

Штраф с камеры можно оспорить. Вот три законных способа

Лев Воропаев перечислил три основания для отмены штрафа с дорожной камеры

Штрафы с камер автоматической фиксации не приговор, их вполне реально оспорить и отменить. Автоюрист Лев Воропаев в беседе с изданием Motor перечислил ключевые законные основания для такого обжалования.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Как отвезти всё необходимое на дачу и не схлопотать штраф
Штраф за езду без ОСАГО теперь будут выписывать...
Объявлены цены на Deepal G318 российской сборки

Первый и самый очевидный вариант доказать, что нарушения на самом деле не было. Суд отменит постановление, если будет достоверно установлено отсутствие самого события правонарушения. Это, по словам адвоката, главное и безусловное основание.

Рекомендуем
Назван лучший кроссовер для тяжелых дорог России

Бывает и так, что машиной в момент фиксации управлял не собственник. Например, водитель по доверенности или арендатор. В этом случае владельцу нужно успеть до истечения срока давности обратиться в ГИБДД вместе с тем, кто был за рулём, и подтвердить этот факт. Если в ведомстве откажут, следующий шаг суд, который, как правило, встаёт на сторону автовладельца.

Ещё один весомый аргумент для обжалования просроченная поверка измерительного прибора, которым оснащена камера. Если срок её действия истёк, данные такой камеры не могут считаться достоверными доказательствами.

Источник:  Motor
Лежнин Роман
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 17
05.04.2026 
Фото:АГН Москва
