Названы самые надежные седаны на рынке: лидер списка вас удивит

Alfa Romeo Giulia возглавил рейтинг надежности среди седанов бизнес-класса

Согласно свежему исследованию британского издания What Car?, некоторые модели бизнес-класса демонстрируют впечатляющую стойкость. Эксперты оценивали, как часто машины выходят из строя и сколько времени уходит на их починку. Результаты для многих могут оказаться неожиданными.

На первом месте неожиданно оказался седан Alfa Romeo Giulia, который выпускают с 2016 года. Его показатель надёжности достиг 98,2%. Только 4% владельцев за два года столкнулись с какими-либо неполадками, и все ремонты были сделаны за счёт производителя. Проблемы, если и возникали, обычно касались электроники, тормозов или элементов отделки салона. Половину таких машин чинили от одного дня до недели, а каждому четвёртому автомобилю потребовалось больше семи дней в сервисе.

Следом идёт бензиновая BMW 3-Series последнего поколения с результатом в 98%. Жалобы на поломки были лишь у 6% опрошенных, что резко контрастирует с 26-27% для гибридных и дизельных модификаций той же модели. Слабыми звеньями назвали аккумулятор, двигатель, подвеску и электронику. Большинство работ, впрочем, также выполнили бесплатно и достаточно быстро.

Третью позицию прочно занял дизельный лифтбек Skoda Superb (2015-2024), чей рейтинг составил 98%. Проблемы затронули 18% машин, и сводились они в основном к выхлопной системе или аккумулятору. Две трети автомобилей отремонтировали за день или даже быстрее.

В десятку самых беспроблемных моделей этого сегмента также вошли Mercedes-Benz E-Class (2016-2024), бензиновая BMW 5-Series (2017-2023), Hyundai Ioniq 6 (выпускается с 2022), Jaguar XE и XF (2015-2024), Volkswagen Passat (2015-2022) и дизельная BMW 3-Series (2019-2024). Примечательно, что в этом перечне нет ни одной Toyota, хотя за японским брендом давно закрепилась репутация эталона надёжности.