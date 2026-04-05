Названы самые надежные седаны на рынке: лидер списка вас удивит

Как выбрать качественные летние шины: ценные советы эксперта
5 апреля
Как выбрать качественные летние шины: ценные советы эксперта
Эксперт Тимашов рассказал, на что обратить...
Интерьер Chery Tiggo 9
5 апреля
Chery представила крупный кроссовер с надежным мотором и богатым оснащением
Появились подробности об интерьере обновленного...
Suzuki S-Presso
5 апреля
В России стартовали продажи нового японского внедорожника дешевле УАЗа и Нивы
Новый Suzuki S-Presso появился в продаже в...

Согласно свежему исследованию британского издания What Car?, некоторые модели бизнес-класса демонстрируют впечатляющую стойкость. Эксперты оценивали, как часто машины выходят из строя и сколько времени уходит на их починку. Результаты для многих могут оказаться неожиданными.

Рекомендуем
Последний шанс: удивительные рижские микроавтобусы, которых не было

На первом месте неожиданно оказался седан Alfa Romeo Giulia, который выпускают с 2016 года. Его показатель надёжности достиг 98,2%. Только 4% владельцев за два года столкнулись с какими-либо неполадками, и все ремонты были сделаны за счёт производителя. Проблемы, если и возникали, обычно касались электроники, тормозов или элементов отделки салона. Половину таких машин чинили от одного дня до недели, а каждому четвёртому автомобилю потребовалось больше семи дней в сервисе.

Следом идёт бензиновая BMW 3-Series последнего поколения с результатом в 98%. Жалобы на поломки были лишь у 6% опрошенных, что резко контрастирует с 26-27% для гибридных и дизельных модификаций той же модели. Слабыми звеньями назвали аккумулятор, двигатель, подвеску и электронику. Большинство работ, впрочем, также выполнили бесплатно и достаточно быстро.

Третью позицию прочно занял дизельный лифтбек Skoda Superb (2015-2024), чей рейтинг составил 98%. Проблемы затронули 18% машин, и сводились они в основном к выхлопной системе или аккумулятору. Две трети автомобилей отремонтировали за день или даже быстрее.

Рекомендуем
«За рулем»-апрель: новые кроссоверы Москвич; Tank 300 с пробегом; как сэкономить на покупке авто

В десятку самых беспроблемных моделей этого сегмента также вошли Mercedes-Benz E-Class (2016-2024), бензиновая BMW 5-Series (2017-2023), Hyundai Ioniq 6 (выпускается с 2022), Jaguar XE и XF (2015-2024), Volkswagen Passat (2015-2022) и дизельная BMW 3-Series (2019-2024). Примечательно, что в этом перечне нет ни одной Toyota, хотя за японским брендом давно закрепилась репутация эталона надёжности.

Источник:  WhatCar
Лежнин Роман
Фото:freepik / standert | Производители
05.04.2026 
