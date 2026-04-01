МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Супер-Москвич» мощностью 280 л.с. выставлен на продажу
23 апреля
«Супер-Москвич» мощностью 280 л.с. выставлен на продажу
Toyota не попала в рейтинг надежности автомобилей бизнес-класса

Британский портал WhatCar составил рейтинг самых надежных автомобилей бизнес-класса. При составлении списка эксперты учитывали частоту поломок и продолжительность ремонтных работ.

Рекомендуем
Разброс цен — втрое! Выбираем лучшие летние шины для кроссоверов

Первое место досталось седану Alfa Romeo Giulia, который выпускается с 2016 года. Показатель надежности итальянской модели составил 98,2%. За последние два года о неисправностях сообщили лишь 4% владельцев, причем все поломки были устранены бесплатно. Основные нарекания связаны с электроникой (не касающейся двигателя), тормозной системой, а также кузовными элементами и отделкой салона. В половине случаев ремонт занял от одного дня до недели, еще четверть автомобилей находилась в сервисе дольше.

На втором месте расположилась BMW 3-Series 7-го поколения с бензиновым двигателем. Ее рейтинг надежности составил 98%. О поломках заявили лишь 6% владельцев (для сравнения: среди гибридных версий этот показатель достиг 26%, а среди дизельных – 27%). Слабыми местами бензиновой «тройки» названы 12-вольтовая батарея, электроника, двигатель, ходовая часть и материалы отделки. Большинство неисправностей устранили бесплатно в срок от одного дня до недели.

СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Третью позицию занял лифтбек Skoda Superb выпуска 2015–2024 годов. Самой надежной признана дизельная модификация с результатом 98%. Проблемы возникли лишь у 18% опрошенных владельцев, и они касались исключительно выхлопной системы или 12-вольтового аккумулятора. Более половины машин (67%) отремонтировали за день или быстрее, остальные – в течение недели. Все работы были проведены бесплатно за счет производителя.

В десятку также вошли: Mercedes-Benz E-Class (2016–2024), BMW 5-Series с бензиновым мотором (2017–2023), Hyundai Ioniq 6 (с 2022 года), Jaguar XE (2015–2024), Jaguar XF (2015–2024), Volkswagen Passat (2015–2022) и BMW 3-Series с дизельным двигателем (2019–2024).

Примечательно, что в рейтинге не оказалось ни одной модели Toyota, хотя японский автопроизводитель традиционно ассоциируется с высокой надежностью.

Ранее «За рулем» сообщал, что на российский рынок вышел новый недорогой пикап c бензиновым мотором и МКП.

Источник:  WhatCar
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:freepik / senivpetro
Количество просмотров 267
01.04.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0