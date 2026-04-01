Российская сталь от ММК повышает надежность автомобилей Lada

ММК разработал для АВТОВАЗа сталь с повышенной стойкостью к коррозии

Высокая локализация и системная работа по импортозамещению невозможны без опоры на отечественных поставщиков.

АВТОВАЗ уже более 20 лет сотрудничает с ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) – одним из крупнейших производителей стали в мире.

За эти годы компания поставила автозаводу более 3,5 млн тонн качественной продукции. Сегодня ММК покрывает значительную часть потребностей АВТОВАЗа в стали, предоставляя около 900 различных позиций.

Благодаря организации логистического центра прямо в Тольятти ММК доставляет продукцию на производство всего за 1–2 дня.

Особого внимания заслуживает совместная работа в области технологического развития. Специалисты ММК по заказу АВТОВАЗа разработали и внедрили передовую технологию, позволяющую значительно повысить стойкость автолистовых сталей к атмосферной коррозии. Это нововведение напрямую влияет на долговечность кузовов автомобилей Lada, обеспечивая им надежную защиту от внешних воздействий.

Продолжается работа по внедрению новых видов проката, включая продукцию с текстурированными и антибактериальными покрытиями.

Одна из ключевых компетенций ММК – цинкование проката. Использование оцинкованного металла позволяет продлить срок службы автомобилей, что является важным для продукции АВТОВАЗа.