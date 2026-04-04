VW Atlas обновился и получил салон премиум-класса

Салон VW Atlas 2027 теперь даже в базовых версиях отделан натуральным деревом

Немецкий автопроизводитель Volkswagen провел серьезную модернизацию своего самого большого внедорожника для США, превратив практичный семейный автомобиль в по-настоящему роскошный флагман.

Volkswagen Atlas (в России он назывался Teramont) долгое время оставался автомобилем, который ценили за простор, но не хвалили за интерьер. С выходом модели 2027 года ситуация кардинально меняется. После серьезной перезагрузки внедорожник получил не только более агрессивный дизайн экстерьера со сквозными линиями светодиодной оптики и увеличенными крыльями, но и роскошный салон.

Инженеры полностью переосмыслили внутреннее пространство: теперь даже в базовых версиях используется отделка натуральным деревом, а массивный рычаг переключения передач уступил место компактному селектору на рулевой колонке. В зависимости от комплектации клиентам доступны массажные кресла, кожа Nappa и 14 динамиков Harman Kardon.

При этом Volkswagen не забыл о технологиях: 15-дюймовый экран мультимедиа и полуавтономная система IQ.DRIVE, способная самостоятельно менять полосы, теперь входят в число важных преимуществ модели.

Технически внедорожник стал мощнее: турбированный двигатель выдает 282 л.с. Гибридная версия, которую обещает производитель, пока остается в планах на будущее, но уже сейчас обновленный Atlas предлагает уровень комфорта и оснащения, который ранее был недостижим для этого сегмента.