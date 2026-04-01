УАЗы получат новую трансмиссию уже в ближайшие недели — вот что известно

Заволжский моторный завод начинает сборку новых 6-ступенчатых коробок для УАЗа

Производство новых 6-ступенчатых механических коробок передач (МКП) и электромеханических раздаточных коробок (РК) для УАЗа начнется уже в ближайшие недели.

Об этом стало известно 31 марта в ходе запуска сборки аналогичного узла – новой 6-ступенчатой МКП – для коммерческих автомобилей Sollers SF5 и SF7.

Производство организовано на мощностях «Соллерс Производство трансмиссий», базирующегося на индустриальной площадке Заволжского моторного завода (ЗМЗ).

Сообщается, что новые коробки – развитие базовых версий 6-ступенчатых МКП, производство которых было анонсировано еще в 2023-м и стартовало в 2024 году. В июле 2025-го там же запустили сборку РК.

Сборка новых коробок для машин Sollers, 31 марта 2026 года
Суть обновлений пока не раскрывается, но известно, что базовая 6МКП – это локализованный в РФ узел разработки JAC. Сейчас эти коробки ставят на коммерческие модели и пикапы Sollers, а также на УАЗ Профи. Новая же итерация коробки, как и новая РК, предназначена для трех модернизированных моделей УАЗ – Патриот, Пикап и Профи. Как известно, указанные модели проходят серьезное обновление, в рамках которого запланированы фейслифт, оснащение дизелем и обновление трансмиссии.

Источник:  Sollers
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 461
01.04.2026 
