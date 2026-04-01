#
>
Большинству автовладельцев это нужно сделать до июня, чтобы не нарваться на штраф

Олег Марков предупредил, что у россиян еще 2 месяца на смену шипованных шин

Водителям, использующим шипованные зимние шины, необходимо сменить их до июня, в противном случае им грозит штраф в размере 500 рублей.

Об этом сообщил технический эксперт холдинга «Кордиант» Олег Марков.

«С точки зрения законодательства, шипованные зимние шины необходимо сменить до июня, в противном случае водителю грозит штраф 500 рублей. Кроме того, в случае возможного ДТП шины не по сезону могут считаться отягчающим фактором»,  сказал он.

Идеальный момент для смены шин, по его словам, наступает при установлении среднесуточной температуры около плюс 7 градусов в течение трех дней подряд при отсутствии сильных перепадов температур и ночных заморозков.

Закон допускает эксплуатацию автомобиля в летние месяцы на любых шинах, кроме шипованных. Однако эксперт рекомендует переходить на полноценные летние шины, которые обеспечивают меньший расход топлива, более низкий уровень шума и лучшую управляемость в теплую погоду.

Источник:  ТАСС
Алексеева Елена
Фото:freepik / standert
01.04.2026 
