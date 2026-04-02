«Супер-Москвич» мощностью 280 л.с. выставлен на продажу
«Супер-Москвич» мощностью 280 л.с. выставлен на продажу
Масло для двигателя: 5 ошибок, которые могут прикончить мотор
Оскорбил, украл, сбежал: хулиган-безбилетник не избежит сурового наказания
Юрист предупредил о скрытой ловушке при покупке авто с рук

Даниил Саблин: Купленное с рук авто могут отобрать за долги прежнего хозяина

Рынок подержанных машин оказался настолько перенасыщен залоговыми автомобилями, что даже спустя годы после оформления сделки новому владельцу грозит потеря транспорта и денег.

Управляющий партнер юридического бюро «Сабатраст» Даниил Саблин предупреждает: покупка машины с рук превратилась в лотерею с высокими рисками. По данным Федеральной нотариальной палаты, количество действующих записей о залоге транспортных средств уже превысило 13,6 миллиона, а только за первое полугодие 2025 года в реестр попало около миллиона таких автомобилей.

Ярким примером стала история жительницы Невинномысска, которая спустя пять лет после покупки подержанного Hyundai столкнулась с требованием банка об изъятии авто. Оказалось, что продавец взял кредит под залог этой машины за месяц до сделки, но скрыл это от покупательницы. Хотя женщина зарегистрировала авто в ГИБДД и без проблем пользовалась им несколько лет, суды встали на сторону банка, признав, что наличие залога не является препятствием для постановки на учет.

Юрист объясняет, что надеяться только на проверку Госавтоинспекции опасно: инспекторы видят лишь розыск или запрет судебных приставов, но не имеют доступа к кредитной истории автомобиля.

Чтобы не потерять деньги, эксперты советуют обязательно сверять VIN-код в специализированном реестре залогов, проверять продавца через базу данных судебных приставов на наличие долгов, а в идеале – оформлять сделку у нотариуса, который самостоятельно выявит все обременения.

Иначе, как в случае с героиней, автомобиль могут изъять за долги предыдущего владельца, а вернуть потраченные средства удастся только через долгие разбирательства с мошенником.

Источник:  «Комсомольская правда»
Алексеева Елена
Фото:Дмитрий Ягодкин/ТАСС
02.04.2026 
Фото:Дмитрий Ягодкин/ТАСС
