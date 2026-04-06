В России появилась возможность приобрести новую семейную Тойоту дешевле Ларгуса

Российские дилеры привозят новые Toyota Sienta с ценами от 1,55 млн рублей

Дальневосточные импортёры начали принимать заказы на новый семиместный компактвэн Toyota Sienta, популярный в Японии и Азии. Минимальная цена на модель у одного из дилеров в Находке начинается от 1,55 миллиона рублей.

Toyota Sienta

Машина представляет собой третье поколение (индекс XP210), построенное на той же платформе TNGA-B, что и Yaris. Японцы описывают её дизайн как «круглый квадрат», а салон задуман максимально просторным и уютным.

Прямых конкурентов у Sienta в России сейчас просто нет. Даже базовый универсал LADA Largus обойдётся минимум в 1,587 млн рублей, и это без третьего ряда сидений. Самый доступный минивэн BAW MPV стоит от 2,67 млн, а семиместный кроссовер вроде Chery Tiggo 8 Pro Max – и вовсе от 3,3 млн рублей.

За 1,55 млн рублей в Находке предлагают версию с кожаным рулём, цифровой приборкой, сенсорным экраном мультимедиа и климат-контролем. В список оборудования также входят электропривод сдвижных дверей, камера заднего вида, кнопка старта двигателя, электрорегулировка зеркал и литые диски.

Во Владивостоке цены заметно выше. Там аналогичный автомобиль, но уже с камерой кругового обзора, оценили минимум в 1,7 млн рублей. Впрочем, местные дилеры готовы привезти Sienta и за 1,74, 1,83, 1,9, 2,09 или даже 2,15 миллиона.

Интересно, что заказывать японский минивэн можно и в глубине страны – например, в Омске за 2,06 млн рублей. Эта машина, помимо камеры и климат-контроля, будет укомплектована штатным видеорегистратором.

Под капотом у «Сиенты» может стоять либо обычный бензиновый мотор, либо гибридная установка. Подавляющее большинство доступных сейчас машин оснащены проверенным 1,5-литровым «атмосферником» на 120 лошадиных сил, который знаком по моделям Yaris и Corolla.

Интерьер Toyota Sienta

Один из экземпляров во Владивостоке за 1,9 млн рублей – гибридный (HEV). Его силовая установка сочетает 91-сильный бензиновый двигатель с электромотором примерно на 80 л.с., а общая заявленная отдача системы составляет 116 сил.

Кстати, это не единственный азиатский минивэн, который начали «серо» ввозить в Россию. Ранее на досках объявлений появились предложения по индийскому Kia Carens. Правда, его цена с учётом всех сборов стартует уже от 2,68 млн рублей, хотя на родине он стоит чуть больше миллиона.