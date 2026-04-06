Subaru представила мощный и проходимый кроссовер для большой семьи

#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Subaru представила электрокроссовер Getaway на автосалоне в Нью-Йорке

Американское издание The Drive опубликовало подробности о новом трёхрядном электромобиле Subaru Getaway. По сути, это семиместный кроссовер, построенный на той же платформе, что и электрическая версия Toyota Highlander. На рынок он выйдет только в конце 2026 года.

Subaru Getaway
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Дизайнеры, кажется, постарались на славу – многие уже называют обтекаемый силуэт Getaway одним из самых стильных в истории марки. В салоне внимание привлекают два больших экрана: 12,3-дюймовая цифровая «приборка» и центральный 14-дюймовый сенсорный дисплей с Apple CarPlay и Spotify.

Subaru Getaway
Рекомендуем
Второй ряд сидений можно заказать в двух вариантах: либо как два раздельных кресла, либо как традиционный диван. Причём кресла оснащены электроприводом и сдвигаются одной кнопкой, чтобы пассажирам было удобнее пробираться на третий ряд.

Изначально Subaru Getaway появится в самой мощной версии. Два электромотора, полный привод и батарея на 95,8 кВт·ч обеспечат 420 «лошадей» и запас хода больше 480 километров. Разгон до сотни, кстати, занимает меньше 5 секунд. Машина поддерживает быструю зарядку через порт NACS мощностью до 150 кВт: с 10% до 80% батарея заряжается примерно за полчаса. Позже, в начале 2027 года, в продаже появится и более доступная модификация с аккумулятором на 77 кВт·ч, но тоже с полным приводом.

Интерьер Subaru Getaway
Рекомендуем
Несмотря на электрическую начинку, Subaru не забыла о своих корнях. Дорожный просвет у кроссовера – 210 мм, а фирменная система X-Mode получила специальные режимы для снега, грязи и даже глубокой грязи, дополненные контролем сцепления и помощником при спуске.

В базе автомобиль будет комплектоваться 19- или 20-дюймовыми колёсами, адаптивным круиз-контролем, беспроводной зарядкой сразу для двух телефонов и множеством портов USB-C. За отдельные деньги можно будет добавить панорамную крышу, камеру заднего вида, подогрев сидений второго и третьего рядов, а также вентиляцию спереди и сзади.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник:  Motor
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:The Drive
Количество просмотров 46185
06.04.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0