Как не поймать «грыжу» и не слететь с трассы: советы по выбору летней резины

Эксперт Пархомчук рассказал, на что нужно обратить внимание при выборе шин

Чтобы летние поездки были безопасными, а машина оставалась послушной на дороге, к выбору шин стоит подходить осознанно. О ключевых критериях для российских водителей рассказал Александр Пархомчук, руководитель отдела техподдержки, тестирования и сертификации компании Ikon Tyres.

По словам эксперта, весенне-летний сезон в большинстве регионов страны традиционно дождливый. Лужи и вода, застаивающаяся на асфальте, – главная причина аквапланирования. В этот момент контакт колеса с дорогой пропадает, и автомобиль фактически перестает слушаться руля. Спасти от этого может только грамотно спроектированная система отвода воды из пятна контакта. Пархомчук советует жителям дождливых регионов внимательно изучать рисунок протектора или обращаться за консультацией к специалистам в шинных центрах.

Кроме погоды, дискомфорт создает и состояние дорог. Ямы, острые стыки, трещины и россыпи гравия – обычное дело даже на крупных федеральных трассах. Чтобы случайное попадание в выбоину не привело к разрыву корда или появлению грыжи, шины должны быть прочными и износостойкими. Эксперт рекомендует уточнять, из какой резиновой смеси сделана модель и усилен ли ее каркас. На российском рынке сегодня легко найти продукт под любые условия эксплуатации.

Наконец, не стоит забывать о капризах российского климата. Летний день может быть изнуряюще жарким, но ночью нередко случается резкое похолодание, а в некоторых регионах возможны и вовсе кратковременные заморозки. Хорошая летняя шина должна сохранять эластичность в любом из этих сценариев: не растекаться, как пластилин, в тридцатиградусную жару и не дубеть при внезапном падении температуры.

