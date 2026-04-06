Belgee запустил продажи особой версии кроссовера X50+: в чем ее особенности?

Belgee представила в России спецверсию X50+ Onyx за 2,8 млн рублей

Белорусский бренд Belgee запускает в России эксклюзивную версию своего кроссовера. Речь о модели X50+ в особой комплектации Onyx, которая фактически представляет собой максимально упакованную машину с уникальным дизайном. Её стартовая цена составит 2,8 миллиона рублей, хотя по программе трейд-ин можно сэкономить целых сто тысяч.

Belgee X50+ Onyx

Внешне новинку легко отличить по кузову цвета «чёрный металлик», красным тормозным суппортам и 18-дюймовым дискам. Завершает образ небольшой задний спойлер. В салоне дизайнеры сделали ставку на контраст: чёрная экокожа сочетается с алыми вставками, а сиденья дополнительно украшены чёрной экозамшей.

Belgee X50+ Onyx

По сути, эта версия включает в себя всё оборудование из топовой комплектации Prestige.

Интересно, что название «Оникс» для неё выбрали не маркетологи, а сами владельцы – члены фанатского клуба «Belgee КЛУБ», которые участвовали в создании проекта.