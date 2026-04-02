«Супер-Москвич» мощностью 280 л.с. выставлен на продажу
23 апреля
«Супер-Москвич» мощностью 280 л.с. выставлен на продажу
Новая 7-местная Toyota с надежным мотором оказалась дешевле Лады: называем цены

В РФ стал доступен для заказа компактвэн Toyota Sienta по цене от 1,55 млн рублей

Дальневосточные импортеры автомобилей начали принимать заказы на новый компактвэн Toyota Sienta. Эта семиместная модель, пользующаяся большой популярностью у семей в Японии и странах Юго-Восточной Азии, теперь доступна и в России. У одного из поставщиков цены стартуют от 1 550 000 рублей.

Речь идет о Sienta третьего поколения (индекс XP210), которая базируется на современной модульной платформе TNGA-B – той же, что лежит в основе хэтчбека Toyota Yaris и кроссовера Yaris Cross.

Для сравнения: отечественный универсал Lada Largus стоит минимум 1 587 000 рублей, и за третий ряд сидений придется доплачивать отдельно. Самый доступный минивэн BAW MPV обойдется уже в 2 670 000 рублей, а семиместный кроссовер уровня Chery Tiggo 8 Pro Max – как минимум в 3 305 000 рублей.

Однако стоит учитывать: за 1 550 000 рублей Toyota Sienta предлагается только под заказ. Именно столько просит компания из Находки за компактвэн со следующим оснащением: кожаный мультируль, цифровая приборная панель, мультимедиа с сенсорным экраном, однозонный климат-контроль, две сдвижные боковые двери с электроприводами, камера заднего вида, кнопка запуска двигателя, электрорегулировка зеркал, четыре электростеклоподъемника и легкосплавные диски.

Во Владивостоке цены выше. Аналогичную машину, но уже с камерой кругового обзора, готовы привезти минимум за 1 700 000 рублей. Также встречаются предложения на поставку за 1 740 000, 1 830 000, 1 900 000, 2 090 000 и 2 150 000 рублей.

Toyota Sienta
Toyota Sienta

В Омске новую Sienta можно заказать за 2 060 000 рублей. Этот экземпляр дополнительно оснащен штатным видеорегистратором и камерой кругового обзора.

Силовая часть – на выбор: бензиновая или гибридная. Большинство предлагаемых сейчас машин имеют 1,5-литровый атмосферный бензиновый двигатель мощностью 120 л. с. с цепным приводом ГРМ. Этот мотор хорошо знаком по моделям Yaris, Aqua, Levin и Corolla и считается надежным.

Toyota Sienta
Toyota Sienta

Один из автомобилей во Владивостоке (цена — 1 900 000 рублей) оснащен классической гибридной установкой (HEV). В её составе — 91-сильный бензиновый двигатель и электромотор мощностью около 80 л. с. Паспортная суммарная отдача системы — 116 лошадиных сил.

Источник:  «Автоновости дня»
Ушакова Ирина
Фото:Toyota
Количество просмотров 5661
02.04.2026 
Фото:Toyota
